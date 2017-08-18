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Başkan Karaosmanoğlu: "Bu görevi azim ve kararlılıkla yapacağınıza inanıyorum"

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:19
Başkan Karaosmanoğlu: "Bu görevi azim ve kararlılıkla yapacağınıza inanıyorum"
Başkan Karaosmanoğlu: "Bu görevi azim ve kararlılıkla yapacağınıza inanıyorum"

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'ye atanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan'ı makamında kabul etti.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'ye yeni atanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan'ı makamında konuk etti. Tanışma amaçlı ziyareti nedeniyle Aslan'a teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, yeni görevinde başarılı olması dileğini de ifade etti. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, "İnanıyorum ki; bu önemli görevi büyük azim ve kararlılıkla yapacaksınız. Kentimizin huzur ve güvenliği için çok çalışacağınızı da inanıyorum" dedi.
Görüşmede Kocaeli'nin bir Anadolu mozaiği olduğunu vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kentimiz, birbiriyle uyum içerisinde yaşayan ülkemizin her noktasından gelen vatandaşımızı ağırlıyor. Bu anlayış ülkemiz ve kentimizin kalkınmasına da büyük katkı sağlıyor. Kocaeli'miz her geçen gün gelişirken, Türkiye'miz de her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. Ülkemiz ve kentimiz güçlü ekonomik yapısıyla, üretim kapasitesiyle, finansal alt yapı sistemiyle dünyada adeta bir yıldız gibi parlıyor. Bu noktada Jandarma teşkilatımızın da bu duruma emniyet noktasında büyük katkı vermeye artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
"Son zamanlarda yaşanan gelişmelere ve dış etkilere rağmen ülkemizin pozitif bir seyir izlemesi bunun en açık delili" hatırlatması da yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Bu başarıda kamuda görev yapan tüm personelimizin çok büyük katkısı var. Kocaeli'deki polis ve jandarma teşkilatımızın bu kente ve ülkemize sunduğu artı değer bu gelişimdeki önemli unsurlardır" diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.
(MG-RFK-Y)

18.08.2017 14:21:34 TSI
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