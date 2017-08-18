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Çanakkale'de mantar yetiştiriciliği kursu



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörlüğü ve Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 'mantar yetiştiriciliği' konusunda mesleki yeterlilik sertifikası almak isteyen üreticilere yönelik kurs düzenlendi.

Eğitim kursları TKDK Çanakkale İl Koordinatörlüğü Seyit Onbaşı Konferans Salonu'nda başladı. İl genelinde desteklenecek proje sayısının arttırılmasına yönelik düzenlenen kursun açılışında mantar yetiştiriciliği başta olmak üzere IPARD-II Programı destekleri hakkında genel bilgi verildi.

Çanakkale'de mesleki sertifikaya sahip kişilerin TKDK'ya yapacakları faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, kırsal turizm gibi başvuruların değerlendirilmesinde IPARD sıralama kriterlerinden alacağı puanın arttırılması hedefleniyor. 25 Ekim 2017 tarihine kadar devam edecek kursa katılan 33 kursiyerin eğitimlerinin yatırıma dönüşmesi bekleniyor.

(UYC-MŞ)



18.08.2017 14:22:32 TSI

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