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Kdz. Ereğli Belediyespor'un rakipleri belli oldu

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:20
Kdz. Ereğli Belediyespor'un rakipleri belli oldu
Kdz. Ereğli Belediyespor'un rakipleri belli oldu

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Kdz. Ereğli Belediyespor'un rakipleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler İcra Kurulu, 2017 - 2018 Sezonu Spor Toto BAL Ligi gruplarını belirledi. Spor Toto BAL Ligi, 23-24 Eylül 2017 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Kdz. Ereğli Belediyespor, 4.kez mücadele edeceği ligde 13 takımın yeraldığı 6.grupta bulunuyor.
Belediyespor'un rakilperi ise şöyle açıklandı:
"Sincan Belediyespor, Çubukspor, Keçiören Bağlum (Ankara), Türk Metal Kırıkkale, MKE Kırıkkale, (Kırıkkale), Bartınspor, Devrek Belediyespor, Karabük 100.yıl Soğuksu (Karabük), Yeşil Kırşehir (Kırşehir), İl Özel İdare (Kastamonu), Yeniçağaspor (Bolu), 1074 Çankırı (Çankırı)"
(OA-OA-Y)

18.08.2017 14:23:19 TSI
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