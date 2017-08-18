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Tok: "Toplumumuzun bu tür eğitim merkezlerine ihtiyacı var"

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:26
Tok: "Toplumumuzun bu tür eğitim merkezlerine ihtiyacı var"
Tok: "Toplumumuzun bu tür eğitim merkezlerine ihtiyacı var"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, milli ve manevi değerler eğitiminin verileceği ilim ve irfan yuvalarının önemini vurgulayarak, "Toplumumuzun bu tür eğitim merkezlerine ihtiyacı var" dedi.
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Bahçelievler Camisi cemaati ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Caminin kapalı avlusunda yapılan buluşmaya İlkadım İlçe Müftü Vekili Şuayip Güllü de katıldı.
Belediye olarak Bahçelievler Camisi bitişiğinde yapımı devam eden Kur'an kursundaki çalışmalar ile ilgili bilgi alan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 5 kattan oluşan, içerisinde 150 kişilik toplantı salonu ve sınıflar yer alacak yapının İslami ilimler merkezi kimliğinde oluşturulmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Milli ve manevi değerlerine bağlı yeni nesillerin yetişeceği ilim ve irfan yuvası olacak bu merkezin varlığının önemli olduğunu ifade eden Başkan Tok, "Burada inşa edilen Kur'an kursu hem yetişkinlere hem de genç nesillere hizmet verecek. Burası genç dimağlara hizmet verecek önemli bir eğitim kurumu hüviyeti taşıyacak. Her katta ayrı sınıfların olacağı eğitim merkezimiz toplumsal yaraya merhem olacak. Eğitimin yanında sosyal ihtiyaçları karşılayacak donatı alanlarının da bulunması buraya olan ilgi ve alakanın artmasına vesile olacak. Milli ve manevi eğitimlerin verileceği bir merkez olması dolayısıyla bizde belediye olarak gereken katkı ve desteği vereceğiz" dedi.
Bahçelievler Mahalle sakinleriyle birlikte oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Tok, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.
(SAM-SLH-Y)

18.08.2017 14:28:46 TSI
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