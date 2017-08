YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüzlerce hayvan Osmangazi'de sağlığına kavuşuyor

Yüzlerce hayvan Osmangazi'de sağlığına kavuşuyor

- Osmangazi Belediyesi 7 Ayda 4 bin 931 hayvana sahip çıktı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin 'Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi', 2017 yılının ilk 7 ayında 4 bin 931 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi.

Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük ve modern tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, binlerce can dostuna sahip çıkmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri için 10 yıldır faaliyet gösteren merkez, Türkiye'nin her yerindeki yardıma muhtaç sokak hayvanlarına da kucak açıyor. Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edilmesine imkân sağlayan, ileri teknoloji cihazlarının bulunduğu tesiste, 2017 yılının ilk 7 ayında toplanan 4 bin 931 bakıma muhtaç sokak hayvanın bakımı yapıldı. Bin 997 hayvana da sağlık hizmeti verildi.

Kalitesi ve güvenirliğiyle ön plana çıkan merkez, mevsimsel duruma göre imkanlarını en üst seviyede kullanarak can dostlarına sağlık dağıtıyor. 2017 yılı ilk 7aylık verilerine görebin 327 sokak hayvanına tıbbi tedavi uygulanırken, 616 sokak hayvanına ise kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. 670 sokak hayvanına ameliyat ve konservatif tedavi hizmeti sağlandı. Merkezde, bakım ve tedavi uygulamalarının dışında 356 sokak hayvanı yeni sahiplerine kavuşturuldu. Ayrıca, 2 bin 16 hayvan da koruyucu hekimlik hizmetinden faydalandı.

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, hayvan sevgilerini pekiştirmek isteyen ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu. Tesisi, 2017 yılının ilk 7 ayında toplam 14 bin 153 ziyaretçi gezdi. Tesise gelen ziyaretçilere hayvan bakımı ve sağlığı konusunda çeşitli eğitimler verildi. Ayrıca engellilere yönelik at biniş programında yeni yılın ilk 2 ayında 267 biniş gerçekleştirildi.

Merkezin Bursa'nın dışında Türkiye'nin her yerinden yardıma ihtiyacı olan bütün sokak hayvanlarına kucak açtığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak daha iyi şartlarda bakılması ve tedavilerinin yapılması için barınağa getirildiklerini söyledi. Sokaklardaki başı boş hayvanların bakımının üstlenildiği gibi onların insanlara zarar vermelerinin de önüne geçildiğini anlatan Mustafa Dündar, "Bakım ve tedavilerinin dışında, barınaktaki hayvanların sahiplendirilmesi konusunda da çalışıyoruz ve bunu önemsiyoruz. Barınağımızı ziyaret eden vatandaşlarımız başta olmak üzere, okullarımızdan gelen öğrencilerin, pet-shoplar yerine, barınaktaki hayvanları sahiplenmelerini sağlıyoruz. Bunun dışında, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, tedavileri ve bakımları ile ilgili başta okullarımız olmak üzere toplumun her kesimine yönelik seminerler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



18.08.2017 14:33:35 TSI

NNNN