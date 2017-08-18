ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüzlerce hayvan Osmangazi'de sağlığına kavuşuyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:31
Yüzlerce hayvan Osmangazi'de sağlığına kavuşuyor
Yüzlerce hayvan Osmangazi'de sağlığına kavuşuyor
- Osmangazi Belediyesi 7 Ayda 4 bin 931 hayvana sahip çıktı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi'nin 'Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi', 2017 yılının ilk 7 ayında 4 bin 931 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi.
Yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük ve modern tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, binlerce can dostuna sahip çıkmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri için 10 yıldır faaliyet gösteren merkez, Türkiye'nin her yerindeki yardıma muhtaç sokak hayvanlarına da kucak açıyor. Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edilmesine imkân sağlayan, ileri teknoloji cihazlarının bulunduğu tesiste, 2017 yılının ilk 7 ayında toplanan 4 bin 931 bakıma muhtaç sokak hayvanın bakımı yapıldı. Bin 997 hayvana da sağlık hizmeti verildi.
Kalitesi ve güvenirliğiyle ön plana çıkan merkez, mevsimsel duruma göre imkanlarını en üst seviyede kullanarak can dostlarına sağlık dağıtıyor. 2017 yılı ilk 7aylık verilerine görebin 327 sokak hayvanına tıbbi tedavi uygulanırken, 616 sokak hayvanına ise kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. 670 sokak hayvanına ameliyat ve konservatif tedavi hizmeti sağlandı. Merkezde, bakım ve tedavi uygulamalarının dışında 356 sokak hayvanı yeni sahiplerine kavuşturuldu. Ayrıca, 2 bin 16 hayvan da koruyucu hekimlik hizmetinden faydalandı.
Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, hayvan sevgilerini pekiştirmek isteyen ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu. Tesisi, 2017 yılının ilk 7 ayında toplam 14 bin 153 ziyaretçi gezdi. Tesise gelen ziyaretçilere hayvan bakımı ve sağlığı konusunda çeşitli eğitimler verildi. Ayrıca engellilere yönelik at biniş programında yeni yılın ilk 2 ayında 267 biniş gerçekleştirildi.
Merkezin Bursa'nın dışında Türkiye'nin her yerinden yardıma ihtiyacı olan bütün sokak hayvanlarına kucak açtığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokaklardaki sahipsiz hayvanları toplayarak daha iyi şartlarda bakılması ve tedavilerinin yapılması için barınağa getirildiklerini söyledi. Sokaklardaki başı boş hayvanların bakımının üstlenildiği gibi onların insanlara zarar vermelerinin de önüne geçildiğini anlatan Mustafa Dündar, "Bakım ve tedavilerinin dışında, barınaktaki hayvanların sahiplendirilmesi konusunda da çalışıyoruz ve bunu önemsiyoruz. Barınağımızı ziyaret eden vatandaşlarımız başta olmak üzere, okullarımızdan gelen öğrencilerin, pet-shoplar yerine, barınaktaki hayvanları sahiplenmelerini sağlıyoruz. Bunun dışında, sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, tedavileri ve bakımları ile ilgili başta okullarımız olmak üzere toplumun her kesimine yönelik seminerler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
(MŞ)

18.08.2017 14:33:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İnegöl'e modern meydan
YEREL

İNEGÖL'E MODERN MEYDAN
Yenişehir'de hasta bakıcılığı kursu
YEREL

YENİŞEHİR'DE HASTA BAKICILIĞI KURSU
İŞ-KUR Müdürü Ünver göreve başladı
YEREL

İŞ-KUR MÜDÜRÜ ÜNVER GÖREVE BAŞLADI
Bozbey: &quot;Gençlerin fikirlerine ihtiyacımız var&quot;
YEREL

BOZBEY: "GENÇLERİN FİKİRLERİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Geleceğin bilim adamları BTM'de yetişiyor
YEREL

GELECEĞİN BİLİM ADAMLARI BTM'DE YETİŞİYOR
Dereler yağmurlara hazırlanıyor
YEREL

DERELER YAĞMURLARA HAZIRLANIYOR
Engellilerden Bozbey'e teşekkür
YEREL

ENGELLİLERDEN BOZBEY'E TEŞEKKÜR
Balkanlar'da sünnet coşkusu
YEREL

BALKANLAR'DA SÜNNET COŞKUSU
İnegöl'e modern meydan parkı
YEREL

İNEGÖL'E MODERN MEYDAN PARKI
Kaymakam köylü pazarını denetledi
YEREL

KAYMAKAM KÖYLÜ PAZARINI DENETLEDİ
Başsavcı Atbaş'tan Özkan'a ziyaret
YEREL

BAŞSAVCI ATBAŞ'TAN ÖZKAN'A ZİYARET
Yıldırım kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL

YILDIRIM KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
Yıldırım kaçak yapılardan temizleniyor
YEREL

YILDIRIM KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
Osmangazi yaz okullarına büyük ilgi
YEREL

OSMANGAZİ YAZ OKULLARINA BÜYÜK İLGİ
Alacahırkaspor yönetiminden Dündar'a ziyaret
YEREL

ALACAHIRKASPOR YÖNETİMİNDEN DÜNDAR'A ZİYARET
İncir Festivali hazırlıkları sürüyor
YEREL

İNCİR FESTİVALİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Nilüfer'e son teknoloji afet ve acil durum yönetim merkezi
YEREL

NİLÜFER'E SON TEKNOLOJİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ
Uludağ Üniversitesi'nden 125 öğrenciye YÖK bursu
YEREL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN 125 ÖĞRENCİYE YÖK BURSU
Osmangazi vatandaşın yanında
YEREL

OSMANGAZİ VATANDAŞIN YANINDA
Uyuşturucuyla mücadelede bir imza daha
YEREL

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE BİR İMZA DAHA
Bayram öncesi bıçaklar sıraya girdi
YEREL

BAYRAM ÖNCESİ BIÇAKLAR SIRAYA GİRDİ