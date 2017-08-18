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Ortaca'da cadde işgali tepki çekti

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:31
Ortaca'da cadde işgali tepki çekti
Ortaca'da cadde işgali tepki çekti

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca Atatürk Caddesinin, Muğla Büyükşehir Belediyesince düzenlenmesinin ardından başlayan kaldırım işgali vatandaşların tepkisini çekti.
Ortaca Atatürk Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesince yeniden düzenlenerek bisiklet yollarına ve geniş kaldırımlara kavuşturuldu.
Caddenin düzenlenmesi ve geniş kaldırımlarla yapılandırılmasının amacı vatandaşların rahatça gezmesi ve alışverişlerini trafik korkusu yaşamadan yapmalarının sağlanması iken caddenin tamamlanmasından hemen sonra cadde üzerinde işyeri bulunan bazı esnafların kaldırımları işgal ederek yayalara yürüyüş alanı bırakmamaları vatandaşların tepkisine neden oldu.
Cadde işgalinin önlenerek yayalara yürüyüş alanı açılmasını isteyen vatandaşlar duruma tepkilerini şu sözlerle dile getirdiler; "Atatürk Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek Ortaca'ya yakışır modern bir cadde haline getirildi. Ancak ne var ki cadde üzerinde iş yeri bulunan bazı esnaflar yayalar için yapılan alanı masalarla kapatarak yayalara geçecek yer bırakmıyorlar. Buralar Büyükşehir zabıtalarınca eden denetlenmez. Akşam saatlerinde ailemizle, çocuğumuzla dolaşmaya çıkıyoruz ama maalesef ki buralara geldiğimiz zaman yine eskiden olduğu gibi araçların kullandığı yoldan geçmek zorunda kalıyoruz. Bu alana konulan masalarla işgal edilen kaldırım acaba bu işyerleri için mi yapıldı, yoksa biz yayalar için mi? İnsan odaklı olarak yapılan caddenin işyerlerince işgal edilerek para kazanmak amaçlı kullanılması ne kadar doğrudur. Bu durumdan çok rahatsızız ve acilen çözüm bekliyoruz"
(CC-MB-Y)

18.08.2017 14:34:03 TSI
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