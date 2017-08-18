Ortaca'da çöplük yangını
(Fotoğraflı)
Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde çöplükte çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Dikmekavak Mahallesi, Dalaman çayı kenarındaki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Narenciye bahçelerine yakın bölgedeki yangına İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Zaman zaman rüzgarında etkisiyle yön değiştiren yangın, narenciye bahçelerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(CC-MB-Y)
18.08.2017 14:34:23 TSI
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