Köyceğiz'de atık kağıt yüklü tır devrildi
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Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde atık kağıt yüklü tır devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye'den Muğla istikametine seyir halinde olan Salim Özden yönetimindeki 48 M 0028 plakalı atık kağıt yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Döğüşbelen Mahallesinde şarampole devrildi.
Şoför Özden, kazayı yara almadan atlatırken Fethiye-Muğla karayolunda kısa süreliğine tek şeritten ulaşım sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(CC-MB-Y)
18.08.2017 14:34:41 TSI
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