YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dalaman Havalimanı Temmuz ayında 671 bin 804 yolcuya hizmet verdi

Dalaman Havalimanı Temmuz ayında 671 bin 804 yolcuya hizmet verdi



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre; Temmuz ayında Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 220 bin 655, dış hat yolcu trafiği 451 bin 149 olmak üzere toplamda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 671 bin 804 oldu.

2017 Yılı Temmuz ayında Dalaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 2 bin 071, dış hat uçak trafiği 2 bin 624 olmak üzere toplamda 4 bin 695 oldu. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 7 bin 666 ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Temmuz sonu gerçekleşmelerine göre; Dalaman Havalimanı'ndan; 1 Milyon 936 bin 313 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 14 bin 773'e, yük trafiği ise 21 bin 183 tona ulaştı.

(CC-MB-E)



18.08.2017 14:34:52 TSI

NNNN

