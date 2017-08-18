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Poyraz: "Demirspor, Türk futbolunda bir marka"



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ADANA (İHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Başkanı Adnan Poyraz ve yönetim kurulu üyeleri Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Mehmet Gökoğlu'na yeni sezon için başarılar diledi.

Yeni sezonun Türk futbolu ile birlikte Adana Demirspor'a hayırlı olmasını ve mavi lacivertli takımın özlediği Süper Lig'e dönmesini dileyen Başkan Poyraz, Adana Demirspor'un Türk futbolunda bir marka olduğunu ve bu markanın yerinin artık daha ilerisi olması gerektiğini söyledi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu ziyaret dolayısıyla TSYD Adana Şubesi Başkanı Adnan Poyraz'a ve yönetim kurulu üyelerine günün anısına mavi lacivertli forma armağan ederek Cihan Çınarlı, Kurtul Çakın, Ergun Kara ve Hakan Köker'e teşekkür etti.

(ELF-Y)



18.08.2017 14:37:24 TSI

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