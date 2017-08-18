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Gençler üretimle tanıştı

- MTSO'nun MTOSB ile birlikte gençleri sanayi ile tanıştırmak, gelecekte kentteki girişimci sayısını artırmak adına başlattığı 'Yıldızlar Sanayide Projesi'nin ikinci etabı devam ediyor



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MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile birlikte gençleri sanayi ile tanıştırmak, gelecekte kentteki girişimci sayısını artırmak adına başlattığı 'Yıldızlar Sanayide Projesi'nin ikinci etabı devam ediyor.

MTSO ve MTOSB işbirliğinde bu yıl yeni bir çalışma başlatıldı. 31 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında iki grup olarak MTSO içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki laboratuvar ve atölyelerde 12-16 yaş arası gençlere 5 branşta eğitim verildi. "Yıldızlar Sanayide" ismini taşıyan projeyle, gençlerin sanayi tesislerini tanıması, üretilen ürünler hakkında fikir sahibi olması ve farklı meslekler hakkında bilgi sahibi olarak iş dünyasına farklı bir bakış geliştirmeleri hedeflendi. Bu sayede kendi yeteneklerini de keşfeden gençlere gelecekteki meslek seçimlerini daha sağlıklı yönlendirmeleri noktasında ışık tutuldu. Proje kapsamında ikişer hafta eğitim alan gençler, çalışmalarını MTOSB içerisinde yer alan fabrika ziyaretleriyle tamamladı. Bu sayede Mersin'de hangi alanlarda üretim yapıldığını da öğrenen gençler, üretim prosesleri hakkında bilgi sahibi oldu. Gelecek yıldan itibaren çalışmanın geliştirilerek devam edilmesi hedefleniyor.

Projeyle ilgili değerlendirme yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, çocukların büyük bölümünün gelecekte, doktor, mühendis ya da öğretmen olmak istediğine dikkat çekerek, "Bu proje ile gençlere üretimi anlattık. Meslek seçimlerinde üretimi de göz önünde bulundurmaları gerektiğini gösterdik. Bu projeyi gelecek yıldan itibaren yaz okuluna çevirmek istiyoruz. Gelecekte güçlü ekonomiler üreten ekonomiler olacak. Farklı alanlarda el becerilerine sahip gençler başarıyı yakalayacaklardır. Her zaman söylediğim gibi meslek liselerimiz doğal Maker Space'lerdir. Yani üretim alanlarıdır. Ancak bu alanlardan yeterince yararlanamıyoruz. Daha çok gencimizi bu alanlarla tanıştırmamız halinde, genç fikirleri üretimle buluşturup bambaşka sonuçlar alabiliriz. Projedeki ana hedefimiz de buydu. Çocuklarımızın el becerilerini artırmak, hangi alanlarda neler yapabileceklerini gösterebilmek. Çocuklarımızın da buradan mutlu ayrıldığını görüyor ve seviniyorum" dedi.

Çalışmanın sosyal açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Aşut, çocukların ürettikçe, neler yapabildiklerini gördükçe kendilerine güvenlerinin arttığını da dile getirdi. Çocukların okulda öğrendikleri, matematik, fizik, fen gibi temel bilimleri nerelerde kullanacaklarını tam olarak bilemediklerini kaydeden Aşut, "Burada gerçekleştirdikleri uygulamalarda matematik, fizik ve fen bilgilerini de kullanmak durumunda kalıyorlar. Böylece teoriyi pratiğe çevirerek bilgilerini de kalıcı hale getiriyorlar. Burada verdiğimiz eğitimlerin tamamı ücretsiz. Ayrıca servis ve öğlen yemeklerinden de ücret alınmıyor. Projenin önemli bacaklarından biri de üretimin ne olduğunu yerinde görmeleri. Buradaki işletme ziyaretleri. Kendi küçük uygulamaların fabrikalarda ne şekilde yapıldığını görmeleri" diye konuştu.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise projenin tamamen MTSO'ya ait olduğunu vurgulayarak, "Biz yalnızca 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' anlayışından yola çıkarak okulumuzu, atölyelerimizi ve laboratuvarlarımızı çocukların kullanımına açtık. Böylesi önemli yatırımlar boş kalmamalı. Yazın da kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

Gençlerin yaz aylarında yurtdışı ya da şehir dışındaki kamplara gitmesini örnek alarak bu projenin oluşturulduğunu ifade eden Tekli, bu konuda teçhizat ve eğitmen kadrosuyla güçlü bir altyapıya sahip olduklarını ve bu altyapı ile yaz okulu mantığını birleştirmek istediklerini söyledi. Yaklaşık 6 yıldır MTOSB içerisindeki Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin var olduğunu ve yaptıkları yatırımlarla her yıl eğitim standartlarını geliştirdiklerini anlatan Tekli, "Ara eleman yetiştirme hedefiyle yola çıkmıştık, bugün geldiğimiz noktada aranan elemanlar yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı 5 ana branşta fabrikaların talep ettiği en iyi şekilde hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

(KRY-Y)



18.08.2017 14:37:57 TSI

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