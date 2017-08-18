ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gençler üretimle tanıştı

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:37
Gençler üretimle tanıştı
Gençler üretimle tanıştı
- MTSO'nun MTOSB ile birlikte gençleri sanayi ile tanıştırmak, gelecekte kentteki girişimci sayısını artırmak adına başlattığı 'Yıldızlar Sanayide Projesi'nin ikinci etabı devam ediyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile birlikte gençleri sanayi ile tanıştırmak, gelecekte kentteki girişimci sayısını artırmak adına başlattığı 'Yıldızlar Sanayide Projesi'nin ikinci etabı devam ediyor.
MTSO ve MTOSB işbirliğinde bu yıl yeni bir çalışma başlatıldı. 31 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında iki grup olarak MTSO içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki laboratuvar ve atölyelerde 12-16 yaş arası gençlere 5 branşta eğitim verildi. "Yıldızlar Sanayide" ismini taşıyan projeyle, gençlerin sanayi tesislerini tanıması, üretilen ürünler hakkında fikir sahibi olması ve farklı meslekler hakkında bilgi sahibi olarak iş dünyasına farklı bir bakış geliştirmeleri hedeflendi. Bu sayede kendi yeteneklerini de keşfeden gençlere gelecekteki meslek seçimlerini daha sağlıklı yönlendirmeleri noktasında ışık tutuldu. Proje kapsamında ikişer hafta eğitim alan gençler, çalışmalarını MTOSB içerisinde yer alan fabrika ziyaretleriyle tamamladı. Bu sayede Mersin'de hangi alanlarda üretim yapıldığını da öğrenen gençler, üretim prosesleri hakkında bilgi sahibi oldu. Gelecek yıldan itibaren çalışmanın geliştirilerek devam edilmesi hedefleniyor.
Projeyle ilgili değerlendirme yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, çocukların büyük bölümünün gelecekte, doktor, mühendis ya da öğretmen olmak istediğine dikkat çekerek, "Bu proje ile gençlere üretimi anlattık. Meslek seçimlerinde üretimi de göz önünde bulundurmaları gerektiğini gösterdik. Bu projeyi gelecek yıldan itibaren yaz okuluna çevirmek istiyoruz. Gelecekte güçlü ekonomiler üreten ekonomiler olacak. Farklı alanlarda el becerilerine sahip gençler başarıyı yakalayacaklardır. Her zaman söylediğim gibi meslek liselerimiz doğal Maker Space'lerdir. Yani üretim alanlarıdır. Ancak bu alanlardan yeterince yararlanamıyoruz. Daha çok gencimizi bu alanlarla tanıştırmamız halinde, genç fikirleri üretimle buluşturup bambaşka sonuçlar alabiliriz. Projedeki ana hedefimiz de buydu. Çocuklarımızın el becerilerini artırmak, hangi alanlarda neler yapabileceklerini gösterebilmek. Çocuklarımızın da buradan mutlu ayrıldığını görüyor ve seviniyorum" dedi.
Çalışmanın sosyal açıdan da büyük önem taşıdığını vurgulayan Aşut, çocukların ürettikçe, neler yapabildiklerini gördükçe kendilerine güvenlerinin arttığını da dile getirdi. Çocukların okulda öğrendikleri, matematik, fizik, fen gibi temel bilimleri nerelerde kullanacaklarını tam olarak bilemediklerini kaydeden Aşut, "Burada gerçekleştirdikleri uygulamalarda matematik, fizik ve fen bilgilerini de kullanmak durumunda kalıyorlar. Böylece teoriyi pratiğe çevirerek bilgilerini de kalıcı hale getiriyorlar. Burada verdiğimiz eğitimlerin tamamı ücretsiz. Ayrıca servis ve öğlen yemeklerinden de ücret alınmıyor. Projenin önemli bacaklarından biri de üretimin ne olduğunu yerinde görmeleri. Buradaki işletme ziyaretleri. Kendi küçük uygulamaların fabrikalarda ne şekilde yapıldığını görmeleri" diye konuştu.
MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise projenin tamamen MTSO'ya ait olduğunu vurgulayarak, "Biz yalnızca 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' anlayışından yola çıkarak okulumuzu, atölyelerimizi ve laboratuvarlarımızı çocukların kullanımına açtık. Böylesi önemli yatırımlar boş kalmamalı. Yazın da kullanılmalı" ifadelerini kullandı.
Gençlerin yaz aylarında yurtdışı ya da şehir dışındaki kamplara gitmesini örnek alarak bu projenin oluşturulduğunu ifade eden Tekli, bu konuda teçhizat ve eğitmen kadrosuyla güçlü bir altyapıya sahip olduklarını ve bu altyapı ile yaz okulu mantığını birleştirmek istediklerini söyledi. Yaklaşık 6 yıldır MTOSB içerisindeki Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin var olduğunu ve yaptıkları yatırımlarla her yıl eğitim standartlarını geliştirdiklerini anlatan Tekli, "Ara eleman yetiştirme hedefiyle yola çıkmıştık, bugün geldiğimiz noktada aranan elemanlar yetiştiriyoruz. Çocuklarımızı 5 ana branşta fabrikaların talep ettiği en iyi şekilde hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.
(KRY-Y)

18.08.2017 14:37:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gülnar Otogarında sona gelindi
YEREL

GÜLNAR OTOGARINDA SONA GELİNDİ
Öğretmenlere kişisel gelişim eğitimi
YEREL

ÖĞRETMENLERE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
MEÜ'nün genç gitaristleri Romanya'dan ödüllerle döndü
YEREL

MEÜ'NÜN GENÇ GİTARİSTLERİ ROMANYA'DAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ
Toroslar'ın Bocce Takımı, Türkiye'yi Avrupa ve dünyada temsil edecek
YEREL

TOROSLAR'IN BOCCE TAKIMI, TÜRKİYE'Yİ AVRUPA VE DÜNYADA TEMSİL EDECEK
MESKİ'den Tarsus'taki kanalizasyon sorunu açıklaması
YEREL

MESKİ'DEN TARSUS'TAKİ KANALİZASYON SORUNU AÇIKLAMASI
Akdeniz Belediyesi, çöp konteynerlerini yeniliyor
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ, ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YENİLİYOR
Usta gazeteci anjiyo oldu
YEREL

USTA GAZETECİ ANJİYO OLDU
Baro Başkanı Er, Milli Eğitim müdürü Koca ile bir araya geldi
YEREL

BARO BAŞKANI ER, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA İLE BİR ARAYA GELDİ
Baro Başkanı Er, Milli Eğitim müdürü Koca ile bir araya geldi
YEREL

BARO BAŞKANI ER, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA İLE BİR ARAYA GELDİ
Çocuklara sosyal uyum eğitimi
YEREL

ÇOCUKLARA SOSYAL UYUM EĞİTİMİ
Yağdalıların 84 yıllık yol özlemi sona erdi
YEREL

YAĞDALILARIN 84 YILLIK YOL ÖZLEMİ SONA ERDİ
Vali Su; &quot;Hep birlikte Mersin için bir sinerji oluşturabiliriz&quot;
YEREL

VALİ SU; "HEP BİRLİKTE MERSİN İÇİN BİR SİNERJİ OLUŞTURABİLİRİZ"
Büyükşehir Belediyesi personeline arşiv eğitimi verildi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİNE ARŞİV EĞİTİMİ VERİLDİ
(Özel Haber) Dinçer: &quot;Sadece yapılandırma çözüm değil. Kalıcı tedbirler lazım&quot;
YEREL

(ÖZEL HABER) DİNÇER: "SADECE YAPILANDIRMA ÇÖZÜM DEĞİL. KALICI TEDBİRLER LAZIM"
Toroslar EDAŞ yetkilileri, Mersin'deki muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

TOROSLAR EDAŞ YETKİLİLERİ, MERSİN'DEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Milli sporculardan Güneş'e ziyaret
YEREL

MİLLİ SPORCULARDAN GÜNEŞ'E ZİYARET
Başkan Tuna: &quot;Deprem öldürmez, bina öldürür&quot;
YEREL

BAŞKAN TUNA: "DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR"
Mersin'de camilere bayram temizliği
YEREL

MERSİN'DE CAMİLERE BAYRAM TEMİZLİĞİ