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Artvinli Şehit ve Gazi Aileleri Çanakkale Yolunda



(Fotoğraflı)



Nurbay Usta

ARTVİN (İHA) - Artvin Valiliği şehit ve gazi ailelerine yönelik Çanakkale Gezisi düzenlendi. Geziye, Artvin Şehit ve Gaziler Derneği üyeleri katıldı.

Şehit ve gazi ailelerini yolcu eden Vali Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de bir destanın yazıldığını kaydederek herkesin mutlaka bir gün Çanakkale'yi gezerek tarihte nelerin yaşandığını öğrenmesi gerektiğini söyledi. Doğanay, geziye katılan şehit ve gazi ailelerine teşekkür ederek Türk Bayrağı'nı Artvin'den Çanakkale'ye götürülmek üzere öperek şehit ve gazi ailelerine teslim etti.

Geziye katılan gazi ve şehit aileleri ise, anlamlı bir gezi imkanını kendilerine sağlayan Vali Doğanay başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür etti.

Çanakkale gezinde yer alan şehit Davut Polat'ın 96 yaşındaki babası Rıza Polat, "Biz şehit ve gazi ailelerine böyle anlamlı bir gezi düzenleyen değerli valimize teşekkür ediyoruz. Çok duygulu anlar yaşıyorum. Vatanı, devleti, milleti ve bayrağı uğruna şehit düşen kahramanlarımızın kabirlerini ziyaret ederek, o anlamlı maneviyatı yerinde yaşayacağız. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

Öte yandan Polat, duygularını okumuş olduğu vatan şiiriyle dile getirdi.

Şehit ve gazi aileleri otobüslerle dualar eşliğinde Çanakkale'ye yolcu edildi.

(HFD-ÖS-Y)



18.08.2017 14:38:57 TSI

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