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Kurbanlık satış yerleri 21 Ağustos Pazartesi günü üreticilere dağıtılacak

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:38
Kurbanlık satış yerleri 21 Ağustos Pazartesi günü üreticilere dağıtılacak
Kurbanlık satış yerleri 21 Ağustos Pazartesi günü üreticilere dağıtılacak

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurbanlık satış yeri hazırlıklarında sona gelirken, satış yer sınırlarını belirledi.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada kurbanlık satacak üreticiler için yer ayrımları çizgileri çizildi. Numaralandırma işlemini de tamamlayan ekipler Karadeniz Mahallesinde yer alan kurbanlık pazarı ile ilgili işlemleri tamamladı.

Başvurular Süleymanpaşa Belediyesi Çarşı Ek Hizmet Binasına yapılacak
Öte yandan 21 Ağustos Pazartesi günü yerlerin üreticilere dağıtılacağı açıklanırken üreticilerin işletme belgesi fotokopisi, kimlik fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, büyükbaş kurbanlıklar için pasaport fotokopisi ve küçükbaş kurbanlıklar için ise küpe numaralı sevk listesi ile Yeni Çarşı Sokak'ta bulunan ve AKOS olarak bilinen Süleymanpaşa Belediyesi Çarşı Ek Hizmet Binası'na başvurmaları gerektiğinin altı çizildi.
(HLD-MEF-Y)

18.08.2017 14:40:13 TSI
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