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Başkan Aybayrak, Hayrabolu ve Malkara'da incelemede bulundu



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Katlı Yeraltı Otoparkı ve Peyzaj Düzenleme Projesi inşaat ve Malkara Aile Yaşam Merkezi ve Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol çalışmaları kapsamında 14 Kasım ve Uzunköprü Caddelerini inceledi.

Hayrabolu İlçesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje alanını yerinde inceleyen Başkan Albayrak, çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başkan Albayrak, inceleme sonrasında personele iyi çalışmalar diledi.

Başkan Kadir Albayrak, Malkara ilçesinde de yapımı devam eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara Aile Yaşam Merkezi ve SSB yol çalışmaları kapsamında 14 Kasım ve Uzunköprü Caddelerini yerinde inceledi.

Çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Kadir Albayrak, personele iyi çalışmalar diledi. Vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Albayrak, talep ve ihtiyaçları dinledi.

(HLD-MEF-Y)



18.08.2017 14:41:55 TSI

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