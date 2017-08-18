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Erbaa Cumhuriyet Meydanına yer altı çöp konteyneri

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:39
Erbaa Cumhuriyet Meydanına yer altı çöp konteyneri
Erbaa Cumhuriyet Meydanına yer altı çöp konteyneri

(Fotoğraflı)

Şaban Konyar
TOKAT (İHA) - Erbaa Belediyesi Cumhuriyet Meydanına yer altı çöp konteyneri yerleştirme çalışmalarına başladı.
Erbaa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanında devam eden Meydan Erbaa Projesi kapsamında 4 farklı noktaya 2 ton evsel atık kapasiteli hidrolik yer altı çöp konteyneri yerleştirmek için çalışma başlattı. İlk konteyner bugün ekiplerinin çalışmasıyla Hükümet Caddesi'ne yerleştirildi.
Sağlıklı ve temiz bir çevre için yer altı çöp konteyneri sistemini tercih ettiklerini belirten Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Yer altı çöp konteynerleri çok daha hijyenik olduğu için Cumhuriyet Meydanında bu sistemi tercih ettik. Bu sistem yer altında olduğu için kötü koku ve benzer problemlere yol açmıyor. Diğer yandan Cumhuriyet Meydanımıza yer üstü çöp konteynerleri koymanın estetik olmayan bir görüntüye yol açacağını düşündüğümüz için 4 farklı noktaya bu sistemi yerleştirmeye karar verdik. İlk konteyner Hükümet Caddesinde yer altına yerleştirildi. Diğerlerinin de kurulumu kısa sürede yapılacak. Bunlar hidrolik sistemler çöp kamyonlarımızın hidrolik aksamlarına takılarak konteyner otomatik olarak yukarı çıkıyor ve boşaltma işlemi gerçekleştiriliyor. Sağlıklı ve temiz bir Erbaa için teknolojiden faydalanmayı sürdüreceğiz" dedi.

(UY-Y)

18.08.2017 14:42:24 TSI
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