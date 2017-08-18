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Büyükşehirden peyzaj çalışması

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:42
Büyükşehirden peyzaj çalışması
Büyükşehirden peyzaj çalışması

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi görüntü kirliliğinin önüne geçmek ve kent estetiğini korumak peyzaj çalışmalarına devam ediyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin birçok alanda sürdürdüğü peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Kent estetiğini bozan ve görüntü kirliliği olan yerler büyük panolara basılmış doğa fotoğraflarıyla kapatılıyor.
Kent estetiği için bir çok çalışma yaptıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, Büyükşehir Belediyesi olarak kent estetiğine çok önem verdiklerini söyledi. Yurt, yaptığı açıklamada, "Şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerin kente ilk girdiklerinde ilk izlenimlerinin oluştuğu bir bölgeler var. Bazen pejmürde görüntüler ortaya çıkabiliyor. Biz de oradaki görüntü kirliliğini bir nebze olsun kapatmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu belediyemizin kent estetiğine verdiği önemin bir göstergesidir" dedi.
(KA-SLH-Y)

18.08.2017 14:43:29 TSI
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