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Milas sahillerinde gingerli denetim



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ın Ören ve Güllük Mahallesi sahillerinde jandarma ekipleri suçla mücadeleyi elektrikli araçlarla yürütüyor.

Milas'ın yaz aylarında yoğun ziyaretçi alan Ören ve Güllük mahalleleri sahilinde Jandarma Genel Komutanlığınca tedarik edilen elektrikli araçlar, Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kullanımına sunuldu.

Ören'de iki, Güllük'te iki adet olmak üzere görevli ekiplerince sahil denetimlerinde kullanılmaya başlayan ginger adı verilen elektrikli araçlar, tek şarj ile saatte 10 km hız ile 70 kilometre yol kat edebiliyor. Sahil yollarının trafiğe kapalı olması nedeniyle vatandaşlara rahatsızlık vermeden gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, şüpheli görülen kişilerin sorgusunu rahatlıkla yapabildiği gibi, hırsızlık, kapkaç gibi olaylara da daha hızlı ve etkin müdahale etme şansı yakalıyor.

Vatandaşın kendini daha güvende hissetmesini sağlayan uygulamalar Milas Jandarma Komutanlığınca sahillerde ve diğer bölgelerde 7 gün 24 saat şeklinde sürdürülüyor.

Muğla Jandarma Komutanlığı bünyesindeki elektrikli araçlardan, Muğla genelinde 28 adet bulunuyor.

(DL-MB-Y)



18.08.2017 14:46:47 TSI

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