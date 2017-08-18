YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bıçak satıcıları ile bileyicileri bayram mesaisine başladı

Bıçak satıcıları ile bileyicileri bayram mesaisine başladı



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçakçı esnafı ile bıçak bileyicileri bayram mesaisine başladı. Yeni bıçaklar kalite düzeyine göre 35 ile 50 TL arası satışa sunulurken, eski bıçaklar ise 2 liraya bileniyor.

Her yıl Kurban Bayramının yaklaşmasıyla beraber, hem çarşıdaki dükkanın da, hem de hayvan pazarında kurbanlık hayvan bıçakları satan Muharrem yolaçan, ilk günler olma hesabiyle işlerin durgun olduğu ama kurban bayramına 2 veya 3 gün kala işlerin açılacağını belirtti. Yolaçan Kurbanlık bıçak alacaklara tavsiyesinde "Bıçak alıcıları, bıçak alırken çelik çubuklu olmasına ve bölgede bursa bıçakları olarak bilinen ve birde el yapımı bıçakları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu tipteki bıçaklar bir kaç yıl daha bilenerek kullanılabilir" dedi

55 yıldır dede mesleği olan demircilik mesleğini yapan Enver Baran 'Vatandaşlar artık bıçaklarını bilemeye getirmeye başladı, bıçak bileme mesaimiz kurbana doğru daha da yoğunlaşacak. Bir bıçağı 2, satırı ise 5 TL ye biliyoruz. İş yoğunluğundan memnunuz" dedi

(CS-SD-Y)



18.08.2017 14:47:38 TSI

NNNN

