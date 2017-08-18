ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bıçak satıcıları ile bileyicileri bayram mesaisine başladı

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:45
Bıçak satıcıları ile bileyicileri bayram mesaisine başladı
Bıçak satıcıları ile bileyicileri bayram mesaisine başladı

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçakçı esnafı ile bıçak bileyicileri bayram mesaisine başladı. Yeni bıçaklar kalite düzeyine göre 35 ile 50 TL arası satışa sunulurken, eski bıçaklar ise 2 liraya bileniyor.
Her yıl Kurban Bayramının yaklaşmasıyla beraber, hem çarşıdaki dükkanın da, hem de hayvan pazarında kurbanlık hayvan bıçakları satan Muharrem yolaçan, ilk günler olma hesabiyle işlerin durgun olduğu ama kurban bayramına 2 veya 3 gün kala işlerin açılacağını belirtti. Yolaçan Kurbanlık bıçak alacaklara tavsiyesinde "Bıçak alıcıları, bıçak alırken çelik çubuklu olmasına ve bölgede bursa bıçakları olarak bilinen ve birde el yapımı bıçakları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu tipteki bıçaklar bir kaç yıl daha bilenerek kullanılabilir" dedi
55 yıldır dede mesleği olan demircilik mesleğini yapan Enver Baran 'Vatandaşlar artık bıçaklarını bilemeye getirmeye başladı, bıçak bileme mesaimiz kurbana doğru daha da yoğunlaşacak. Bir bıçağı 2, satırı ise 5 TL ye biliyoruz. İş yoğunluğundan memnunuz" dedi
(CS-SD-Y)

18.08.2017 14:47:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ:
Topdağı mahallesine yeşil alan
YEREL

TOPDAĞI MAHALLESİNE YEŞİL ALAN
Bozova'ya yeni kent parkı
YEREL

BOZOVA'YA YENİ KENT PARKI
Siverek'te Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı
YEREL

SİVEREK'TE OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN TEMELİ ATILDI
Ceylanpınar'da Sosyal Alanlar Artıyor
YEREL

CEYLANPINAR'DA SOSYAL ALANLAR ARTIYOR
Eyyübiye'de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
YEREL

EYYÜBİYE'DE KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ BELİRLENDİ
Şanlıurfa'da 40 takımın katıldığı şehitler turnuvası sona erdi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 40 TAKIMIN KATILDIĞI ŞEHİTLER TURNUVASI SONA ERDİ
Şanlıurfa'da 40 takımın katıldığı şehitler turnuvası sona erdi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 40 TAKIMIN KATILDIĞI ŞEHİTLER TURNUVASI SONA ERDİ
Şanlıurfa'da 40 takımın katıldığı şehitler turnuvası sona erdi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 40 TAKIMIN KATILDIĞI ŞEHİTLER TURNUVASI SONA ERDİ
Sahada çalışan işçilerle amirleri il genelindeki hizmetleri değerlendirdi
YEREL

SAHADA ÇALIŞAN İŞÇİLERLE AMİRLERİ İL GENELİNDEKİ HİZMETLERİ DEĞERLENDİRDİ
50 mahalleye 170 kilometre yeni asfalt
YEREL

50 MAHALLEYE 170 KİLOMETRE YENİ ASFALT
Kuran Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
Kuran Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
Kurbanlıklar pazara indi
YEREL

KURBANLIKLAR PAZARA İNDİ
Haliliye geri dönüşüm ile israfı önlüyor
YEREL

HALİLİYE GERİ DÖNÜŞÜM İLE İSRAFI ÖNLÜYOR