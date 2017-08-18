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Arsin OSB misafirlerini ağırladı

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:45
Arsin OSB misafirlerini ağırladı
Arsin OSB misafirlerini ağırladı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar Belediyesi Meclis Başkanvekili Nusret Onur ve Arsin Belediye Başkanı Erdem Şen, Arsin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erkut Çelebi ve yönetim Kurulu'nun ziyaret etti.
Ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili Salih Cora, sigara kaçakçılığına vurgu yaptı. Cora, bölgeye Gürcistan ve Ermenistan'dan kaçak sigara getirildiğini tespit edildiğini belirterek, "Bununla ciddi mücadele edilmeli. İlgilileri bilgilendirdik. Bu durum insan sağlığına negatif etkisi kadar, Çok önemli vergi kaçağına da neden olmaktadır. Özellikle Sarp Sınır Kapısı'nda bu konuyla ilgili denetimler arttırılacak" dedi.
Arsin OSB'de sanayicilerin sorunlarını da dinleyen Cora, "Buraya fikir alışverişinde bulunmak için geldik. Sorunların çözümü için sıkı takipçi olacağız. Bu bölgede yapılacak Yatırım Adası Türkiye'de hatta dünyada örnek olmalı. İlimize çok önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.
Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi ise sanayicinin yer konusunda ciddi sorunları olduğunu belirterek "Hafriyat ciddi sorun olmaya başladı. Dökecek yer yok. Yatırım Adası başlasa bir sorun daha ortadan kalkmış olacak. İtfaiye konusu çok ciddi ve ivedilik gerektiren bir konu. Bu konuda Büyükşehir belediyemiz ile kontak halindeyiz. Yerli sanayici için arsaya ihtiyaç var. Artık üreten ve büyüyen işi bilen sanayicimiz var" diye konuştu.
(GÖK-ÖS-Y)

18.08.2017 14:48:25 TSI
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