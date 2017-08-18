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KAYSO Azeri ve Rus Misafirleri ağırladı



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KAYSERİ (İHA) - Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere şehrimize gelen Rusya Parlamentosu Danışmanı Ramin Gasymov ve Dünya Azerbaycanlılar Medeniyet Merkezi Yöneticileri Necef Ganbarov ve Hacı Guliyev, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ile birlikte Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti.

Azerbaycan ve Rusya ile Türkiye arasındaki kültürel, turizm ve sanayi alanlarında işbirliğini daha da geliştirmek üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran misafirler, bu kapsamda Kayseri Sanayi Odası'nı da ziyaret ettiklerini belirterek, misafirperverliğinden dolayı KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye teşekkür ettiler.

Rus ve Azeri misafirleri KAYSO'da görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Azerbaycan zaten bizim kardeş ülkemiz. Rusya'da çok eski yıllara dayanan dostluk ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Ticari ilişkiler başta olmak üzere her iki ülkemizle de işbirliğini geliştirmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ben inanıyorum ki karşılıklı yapılan bu ziyaretler, var olan ilişkilerimizin daha da gelişmesine ve dostluklara dönüşmesine vesile olacaktır" dedi.

(AÖ-Y)



18.08.2017 14:49:02 TSI

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