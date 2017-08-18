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Develi Aygözme Mahallesi'nde asfalt çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Aygözme Mahallesi'nde süren asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Toplamda 25 bin ton asfaltlama yapılacak olan Güney Aşağı Mahallesindeki asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı ve ekiplere kolaylıklar diledi. Mahalle sakinlerinin teşekkür dileklerinde bulunduğu Başkan Cabbar "Güney Aşağı Mahallemizin ve tüm Develimizin yollarının çehresi en kısa sürede değişip çok daha güzelleşecektir" dedi.

(AÖ-Y)



18.08.2017 14:51:23 TSI

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