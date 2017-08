YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Lübnan heyeti, AOSB'de sanayicilerle işbirliği imkanlarını görüştü

ADANA (İHA) - Adana ile Beyrut arasındaki ticaret ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında kente gelen Lübnan heyeti, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) oda başkanları ve çeşitli sektörlerden sanayicilerle işbirliği imkanlarını görüştü.

Lübnan Uluslararası Ticaret Odası ve Lübnan Türk İş Konseyi Eş Başkanı Wajih Bizri ile beraberindekiler, Çukurova'nın tarım, sanayi ve kültürel zenginliklerini dünyaya duyurmak ve bu yolla ekonominin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Adana Tanıtım ve Kalkınma (ATAK) A.Ş. öncülüğünde yürütülen "Adana-Beyrut Turizm ve Ticaret Köprüsü" projesi çerçevesinde AOSB'ye ziyarette bulundu.

Lübnan heyetinin farklı sektörlerden sanayicilerle bir araya geldiği AOSB Başkanlığı Seyhan Salonu'ndaki toplantı, OSB'nin tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı. Toplantıya; AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, ATAK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlhami Günsel, Çukurova kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, AOSB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Bölge Müdürü Mustafa Keskin ile çok sayıda sanayici katıldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Lübnan heyetini AOSB'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Toplantıya, ATAK A.Ş. ile yapılan istişareler doğrultusunda, talep edilen sektörlerde faaliyet gösteren sanayicilerin davet edildiğini vurgulayan Sütcü, görüşmelerin her iki taraf için de verimli geçeceğine inandığını kaydetti.



"İki şehir arasında iş yapma imkanı çok fazla"

Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ise, Adana ile Beyrut arasındaki işbirliği görüşmelerinin yaklaşık 1 yıl önce başladığına dikkat çekerek, "Lübnan ile bölgemiz arasında yaşam olarak benzerlikler var. Onun için iş yapma imkanımız biraz fazla. Başka bir avantajımız vize sorunu yok. Artı bir de direkt uçuşlar var. Bu nedenle Adana'nın Lübnan'la, Beyrut'la iş yapma imkanı çok fazla. Bu avantajları dikkate almalıyız. Ben bugün çok mutluyum. Çünkü görüyorum ki ticaret artık bu noktada gerçekleşiyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Tarımsal sanayi ile alakalı işbirliği yapabiliriz"

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de Adana'nın tarımın başkenti olduğunu ifade ederek, "Tarımla alakalı, tarımsal sanayi ile alakalı Lübnan'da hangi tür işleri yapabiliriz? Bu noktada inşallah iyi ilişkiler içerisinde olacağız. Tarımsal sanayideki arkadaşlarımızla yine oradaki işadamlarını buluşturacağız. Yine yapacağımız desteklerle Lübnanlı işadamlarının Adana'mıza yatırım yapmalarını sağlayacağız" diye konuştu.



"Yeni pazarlar bulup, yeni ilişkiler kuracağız"

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ise, Kalkınma Ajansı olarak "Adana-Beyrut Turizm ve Ticaret Köprüsü" projesine ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerinin altını çizdi. Lübnan'ın yanı sıra başka ülkelere yönelik de çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Altunsu, "İnşallah bunlar gelişerek büyüyecek. Dünya ekonomisinin darboğaza girdiği şu günlerde inşallah yeni pazarlar, yeni ilişkiler, yeni iş birlikleri oluşturulur" dedi.



"Alışveriş başladı"

Projeye öncülük eden ATAK A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İlhami Günsel de ATO, ÇKA ve ATAK A.Ş ortaklığı ile başlayan "Adana-Beyrut Turizm ve Ticaret Köprüsü" projesinin bugün çok iyi bir noktaya geldiğini ifade etti. Özellikle ticaret anlamında, Adana ve Mersin'de üretilen sanayi ürünlerinin Ortadoğu ve Afrika pazarlarına açılabilmesi için geliştirilen projenin, hem Lübnan hem de Türkiye tarafında artık çok sayıda ortağı bulunduğunu belirten Günsel, şöyle devam etti:

"Lübnan ziyaretimizde Lübnan Odalar Federasyonu Başkanı bizlere, 'Adana'yı biliyorum, Mersin'i de biliyorum. Sizler üretmeyi çok iyi biliyorsunuz. Bizler de yüzlerce yıllık ticaret kültürünün içerisinden geliyoruz. Lübnanlı diaspora olarak bizler de bütün dünyada satışı iyi biliyoruz. Gelin işbirliği yapalım, gelin ticaret ortaklığı yapalım' demişti. Dönüşte yaklaşık 6 aydır bu konuyu araştırıyoruz. Hakikaten Afrika'da, Ortadoğu'da hangi kapağı kaldırsan altından Lübnanlı işadamları çıkıyor. Dolayısıyla biz bu fırsatı realize edebilmek için kolları sıvadık."

İlhami Günsel öncelikle Lübnan'da iş yapan 35 büyük işadamını Adana'ya getirdiklerini kaydederek, "Mobilya sektöründe, inşaat malzemeleri sektöründe, gıda sektöründe, ayakkabı sektöründe karşılıklı alışverişler başladı. Fiilen Adana firmalarıyla çalışan Lübnanlı şirketler var artık. Ama bunu daha fazla yaymak istiyoruz. Örnekleri onlarca örneğe çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden 26-29 Eylül tarihlerinde Lübnan'a özel bir iş heyeti götürmek istiyoruz. Bunun çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.



"Lübnan diasporası 500 milyonluk pazara hitap ediyor"

Lübnan Uluslararası Ticaret Odası ve Lübnan Türk İş Konseyi Eş Başkanı Wajih Bizri ise, 14 yıldır Lübnan Türk İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade etti. Bu süreçte Türkiye'den Lübnan'a gelen bir sürü iş heyeti gördüğünü dile getiren Bizri, "Çoğunlukla İstanbul ve İzmir bölgelerinden geldiler. Bu kez Adana'ya gelip, Türk iş adamlarıyla hem Lübnan hem Türkiye hem de Türkiye dışındaki fırsatları konuşmaktan memnunum" dedi.

Lübnan'ın 4 milyon nüfusa sahip bir ülke olduğunu ancak başka ülkelerde 16 milyon Lübnanlı yaşadığını vurgulayan Wajih Bizri, şunları kaydetti:

"Lübnan'ın temel gücü bu 16 milyonluk diasporadan geliyor. Dünyanın her tarafında; Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya kadar, Afrika'dan Ortadoğu'ya her tarafta yaşıyor Lübnanlılar. Biz 'Lübnan'da toplantı yapalım' dediğimizde konuştuğumuz 4 milyonluk pazar değildir, 500 milyonluk bir pazardan bahsediyoruz Lübnanlıların olduğu. Lübnan dışında yaşayan 16 milyon Lübnanlıyı Türk ürünlerinin tüm dünyadaki satış gücü olarak düşünebilirsiniz. Ki bu satış gücünü dünyanın birçok ülkesi için kullanıyorlar şu anda."

Lübnan Uluslararası Ticaret Odası ve Lübnan Türk İş Konseyi Eş Başkanı Wajih Bizri, konuşmasının sonunda, Adanalı tüm işadamlarını ATAK A.Ş. tarafından Eylül ayında düzenlenecek Lübnan programına katılmaya davet etti.

18.08.2017 14:54:40 TSI

