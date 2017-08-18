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Emniyet Genel Müdürü Altınok Diyarbakır'da



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Vali ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Vali ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Akın Karatay, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ve Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birlikte, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. Altınok'un Valilik Şeref Defterini imzalamasının ardından, Vali Güzeloğlu misafirleriyle valilik makamına geçerek bir süre sohbet etti. Vali Güzeloğlu'nun misafirleriyle fotoğraf çekmesinin ardından ziyaret sona erdi.

(MP-Y)



18.08.2017 14:55:07 TSI

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