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Başkan Ferit Karabulut: Provokatörlere fırsat vermeyelim



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bazı kişilerin terör örgütü PKK lehine slogan attığı iddİası üzerine Belediye Başkanı Ferit Karbulut yazılı bir açıklamada bulundu.

İlçe sorunları için İstanbul'da bulunan Altıntaş Belediye başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Her zaman olduğu gibi daha güzel bir gelecek adına, gençlerimizin ve Altıntaş halkımızın geleceği adına çalışmalarda bulunmak üzere İstanbul ziyaretimde iken bu elim olayı duydum. İlçemde akşam yaşanan olayda halkımızın milli ve manevi değerlerine sahip çıkmasından dolayı gururluyum. Haddini aşanlara haddini halkımızla beraber devletimiz bildirir. Unutmayalımki biz 80 milyon kardeşiz. İlçemde çalışan yüzlerce doğulu batılı, Karadenizliler var. Onlar çoluk çoçuğunun rızkını kazanıyor, vatanlarını bizim kadar seviyor. Kısacası provokatörlere fırsat vermeyelim'' ifadelerini kullandı(YD-EFE)



18.08.2017 14:56:07 TSI

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