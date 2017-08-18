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Engellilerden su topu maçı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki engellilere yönelik su topu ve yüzme yarışması etkinliği düzenlendi. Dayanışma ve ekip ruhunu aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte engelli gençlere pasta ikramında bulunuldu.

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde açılan kurslarda rehabilitasyon edilen engellilere yönelik su topu ve yüzme yarışması etkinliği düzenlendi. Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen etkinliklerde engelliler keyifli anlar yaşadı. Engelsiz Yaşam Merkezi yetkilileri, Su topu ile takım oyunlarındaki dayanışmayı ve ekip ruhunu engelli gençlere aşılamaya çalıştıklarını, yüzme yarışıyla da mücadeleyi ve azmi aşıladıklarını söyledi. Etkinlik sonrası öğrencilere, pasta ikram edildi.

(İHA-MP-Y)



18.08.2017 14:57:06 TSI

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