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Şehrin ateşi Odunpazarı'nda yanıyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:55
Şehrin ateşi Odunpazarı'nda yanıyor
Şehrin ateşi Odunpazarı'nda yanıyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından Şehrin Ateşi sloganı ile düzenlenen 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı büyük ilgi görüyor.
Hicri Sezen Meydanı'nda gerçekleştirilen alan çalışmaları ile başlayan 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 20 Ağustos'ta Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek sergi ile sona erecek. 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda 2'si uluslararası 14'ü yerli olmak üzere toplam 16 sanatçı yer alıyor.
"Başkan Kurt çalıştayın yapıldığı alanı gezdi"
Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, çalıştayın gerçekleştirildiği Hicri Sezen Meydanı'nı gezdi. Açılan stantları tek tek ziyaret eden Başkan Kurt, çalışmaları yakından izledi. Sanatçılarla sohbet eden Başkan Kurt, sanatçılara çalışmalarında başarılar diledi. Çalıştay alanında yer alan Odunpazarı Belediyesi İletişim Karavanı'na da giden Başkan Kurt, İletişim Karavanı'na gelen çocuklara top hediye etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, vatandaşlarla sohbet ederek, dilek ve şikayetlerini dinledi. 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı ile ilgili konuşan başkan Kurt, "Odunpazarı'nda seramik pişirimleri ile ilgili çalışmaları sürekli hale getirmek istiyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Bizim, seramik pişirmenin hangi tekniklerle yapılabileceğini ortaya koyan bir çalışmamız. Uluslararası sanatçıların katıldığı, Türkiye'den sanatçıların katıldığı, üniversitelerden hocalarımızın katıldığı ve her şeyden önemlisi halkın katılabildiği bir çalışma olsun istiyoruz. Umarım Eskişehirliler beğenir, katılım da istediğimiz seviyede olur" dedi.
Çalıştaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Stantlarda gerçekleştirilen çalışmaları merakla takip eden vatandaşlar, seramik eşyaların ve Sorkun Çömlekleri'nin satıldığı stantlardan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Çalıştayın birinci gününde Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Halk Oyunları Ekibi de bir gösteri yaptı. Çalıştaya ayrı bir renk katan halk oyunları ekibi, vatandaşların beğenisini kazandı.
"Çocuklar seramik hamurunu şekillendirdi"
3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda en çok çocuklar keyif aldı. Katılımcıların çocuklarının yanı sıra, Odunpazarı Belediyesi Emek Oyuncak Kütüphanesi ile GÖRSEM Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri çalıştayın ilk günüde sanatçıları yalnız bırakmadı. Çalıştayın yapıldığı alanı gezen çocuklara, sanatçılar seramik gösterisi yaptı. Seramik hamuru ile tanışan minikler; seramik hamuruna şekil vererek hayal güçlerini seramik hamuruyla birleştirdi.
(ÇAĞ-Y)

18.08.2017 14:57:29 TSI
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