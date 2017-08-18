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Malatya'da soy kütüğü çalışması başlıyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Hayvan yetiştiriciliğinde verimin arttırılması kapsamında hayata geçirilen soy kütüğü projesi Malatya'da başlıyor.

Hayvan yetiştiriciliğinde uygulanacak olan Soy Kütüğü projesi Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde gerçekleştirilen toplantı ile üreticilere anlatıldı. Programda konuşan Birlik Başkanı İhsan Akın, Soy kütüğü uygulaması ile bundan sonra daha verimli, kaliteli ve düzgün kayıtların tutulacağı bir siteme geçiş yapacaklarını belirtti. Uygulanacak yöntem ile yetiştiricilerin ileriye yönelik çok önemli verileri kaydedeceğini ve kaliteli ırkların elde edilmesini sağlayacaklarını belirten Akın, "İlk etapta birçok ilçemizde gönüllü olan, şartları uyan, bu işi severek yapan, yaklaşık 50 civarında üreticimizle soy kütüğü çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

Her yıl yetiştirici ve hayvan sayısının arttırılarak sisteme devam edileceğini ifade eden Akın, "Kayıt ve veri alma defterleri basıldı. Yetiştiricilerimize teknik personellerimiz ile hizmet vereceğiz. Sahada sistemi uygulamalı olarak yetiştiricilerimize bire bir anlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Sistemin yetiştiricilere önemli katkılar sunacağını da dile getiren Akın, soy kütüğü programını Malatya'da hayata geçireceklerini söyledi.

Birlik toplantı salonunda gerçekleşen programın sonunda ise katılımcılara yaklaşık 2 bin adet hijyen ölçümlü oluklu süt sağım kovası, fiber süzek, sağım önlüğü, şapka, el kitapçığı, broşür, kalem ve defter hediye edildi.

(CÖ-SD-Y)



18.08.2017 15:05:06 TSI

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