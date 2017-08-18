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Narman ve Horasan'a ruhsatlı canlı hayvan pazarı

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:04
Narman ve Horasan'a ruhsatlı canlı hayvan pazarı
Narman ve Horasan'a ruhsatlı canlı hayvan pazarı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında Narman ve Horasan'a yapılacak Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarı yapımıyla ilgili protokol imzalandı.
DAP İdaresi'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Kılıç ile diğer yetkililer katıldı.
İmza töreni öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ağırlayan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Başkan Sekmen'e DAP İdaresi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı ve Erzurum'da desteklenen projeler üzerinde bir süre sohbet etti. Başkan Demir, söz konusu yatırımların hayata geçirilmesiyle Erzurum'da hayvancılığın daha da gelişeceğini, Hınıs ve Oltu'ya yapılan Canlı Hayvan Pazarlarının ardından şimdi de Narman ve Horasan'a destek sağlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Hizmete sokulacak bu tesislerin bölge çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı açıklamada, "Bugün, Narman ve Horasan ilçelerimizde yapılacak Canlı Hayvan Pazarlarının protokollerini imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. DAP İdaresi'ne teşekkür ediyorum. Bu pazarları en kısa sürede tamamlayarak, çiftçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarlarımız, başta çiftçilerimiz olmak üzere şehrimize hayırlı olsun" dedi.
Daha sonra, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle Narman ve Horasan'da yapılacak olan ruhsatlı canlı hayvan pazarlarının protokol imza törenine geçildi. Protokolü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir birlikte imzalayarak, hayırlı olması dileğinde bulundular.
HAYVAN PAZARI'NDA NELER OLACAK
Finansmanının yüzde 90'nı DAP idaresi tarafından karşılanan Narman ve Horasan Canlı Hayvan Pazarları, bünyesinde 180 tane büyükbaş veya 540 tane küçükbaş hayvanı barındıracak. Zemini asfalt veya beton olacak hayvan pazarlarında, hayvan satış alanı, iki katlı bir idari bina, karantina ahırı, kapalı ahır, yem deposu, çoban evi, araç yıkama ünitesi, gübre ve dezenfektan çukuru bulunuyor. Yapımı tamamlanan hayvan pazarları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yönetmelik kriterlerine uygun bir şekilde hizmet verecek.
(ERZ-AT-Y)

18.08.2017 15:06:49 TSI
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