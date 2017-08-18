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AKBB Burdur'da çevre için buluştu

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:04
AKBB Burdur'da çevre için buluştu
AKBB Burdur'da çevre için buluştu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) , üye belediye olan Burdur Belediyesi ev sahipliğinde Burdur Bölgesi 2'nci Çevre Sorunları Sempozyumu'nu gerçekleştirdi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığını yaptığı Akdeniz Belediyeler Birliği'nin programı için Burdur ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Tütüncü'ye Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve meclis üyeleri eşlik etti. Bu yıl ikincisi düzenlene Burdur Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu için yola çıkan Tütüncü, bölgedeki belediye başkanlarını makamlarında ziyaret ederek, yörenin dünyaca ünlü ören yerlerine gezilerde bulundu.
Tütüncü Sagalassos'u tanıttı
Ağlasun Belediyesi'nde başlayan ziyaretler, Ağlasun Belediye Başkanı Aydın Kaplan'ın da heyete katılmasıyla Sagalassos Antik Kenti'nde devam etti. Dünyanın günümüze ulaşmış en önemli antik kentlerinden biri olan Sagalassos'ta incelemeler yapan heyetin başkanı Tütüncü, bölgenin tanıtımını sosyal medya üzerinden çektiği tanıtım videosu ile gerçekleştirdi. Tütüncü, önceki haftalarda Salda Gölü'nde gerçekleştirdiği canlı yayının binlerce kişiye ulaşıp ses getirmesinin ardından da bu kez takipçilerine Sagalassos Antik Kenti'ni anlattı.
Çevre sorunlarına çözümler konuşuldu
Gezilerin ardından Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleşen Akdeniz Belediyeler Birliği 2. Burdur Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu'na katılan Tütüncü ve heyeti burada çevre konusunda önemli konulara dikkat çekti. Burdur Belediye Bakanı Ali Orkun Ercengiz'in ev sahipliğinde gerçekleşen programda konuşan Tütüncü, çevre alanda atılan adımları değerlendirerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Geçtiğimiz yıl Isparta'da gerçekleştirdiğimiz programımıza bu yıl Burdur'da devam ediyoruz. Çevre ile ilgili yapmış olduğumuz bu çalışmalar bölge belediye başkalarıyla bir araya gelmemize vesile oluyor. Burdur Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Modern insanın en önemli hastalıklarında bir tanesi çevreyle barışık yaşamaya alışamamasıdır. Teknoloji güzel bir şey olmasının yanı sıra çevreye olumsuz etkileri olan bir prosestir. Eski insanlar insana, hayvana ve çevreye saygıyı merkeze alan bir yaşam kurmuşlar. Hatta cansıza bile saygı göstermişler. Beni çok etkileyen yerlerden bir tanesi hiçbir imar planı yokken bile birbirinin ışığını güneşini kesmeyen binaların olduğu Safranbolu'dur. Burdur'da da buna benzer örnekleri görüyoruz. Bizler yerel yöneticiler olarak insana ve çevreye saygıyı esas alan işler yaparak bu saygıyı modern insana geri kazandırmalıyız."
Çevre bilincine dikkat çekildi
Tütüncü'nü çevre sorunlarına yere yöneticilerin bakış açısında yeni bir soluk getiren konuşmasının ardından bu kez ev sahibi Burdur belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz kürsüdeki yerini aldı. Burdur belediyesi olarak imza attıkları ve çevre sorunlarına çözümler getiren projelerini yaptığı sunum ile tanıtan Ercengiz, bölgenin elektrik ve su kaynaklarına katkı sağlayacak projelerle çevre bilinci vurgusu yaptı. Sempozyumun ikinci oturumunda ise Akdeniz Belediyeler Birliği Çevre Komisyonu Başkanı İsmail Avşar, Süleyman Demirel Üniversitesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kamil Ekinci ve Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Tosun konuşmacı olarak programa katılan birlik üyesi başkanlara çevre bilinci hakkında önemli konuları açıkladı.
Birlik üyesi başkanlara öneli fikirler veren sempozyumun ardından Ercengiz'i makamında ziyaret ede Tütüncü ve heyeti, bölgede iki gün boyunca önemli geziler yaparak ziyaretlerine devam etti.
(SM-

18.08.2017 15:07:08 TSI
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