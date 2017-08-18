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Başkan Karaosmanoğlu, Zeynep başkanı ağırladı



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Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - 2014 yılından itibaren Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Zeynep Akgün, Başkan Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü makamında ağırladı. Bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı görüşmede, vatandaştan gelen taleplerin yerine getirilmesinde önceliklerin nasıl belirleneceği ve planlanacağı konusunda Başkan Karaosmanoğlu düşüncelerini ifade etti. Gençlik ve kadın üzerine projeler geliştirilmesinin önemine de vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, Zeynep Akgün'ü insana dönük hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı da tebrik etti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ün, herkese ve tüm kadınlara örnek bir kişilik olduğunu da belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Kendisinin ülkesine hizmet etme arzusunu takdirle karşılıyorum. Bölgesindeki her vatandaşıyla yakından ilgilenmesi ve hizmetkârları olmasını da ayrıca takdir ediyorum" ifadesini kullandı.

Belediye başkanı iken dahi giydiği yöresel kıyafetleriyle dikkat çeken Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, görüşmede kendi ilçesinde ortaya koydukları çalışmaları da Başkan Karaosmanoğlu'na aktarmayı ihmal etmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun şahsında yerel yönetimler anlamında bütün tecrübelerinden yararlanmak istediklerini de söyleyen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, "Hizmetlerimizde halkımızın memnuniyetini önceliğimiz olarak görüyoruz. Özellikle kadınlarımızın hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirirken, bize ilham olan ve desteklerini esirgemeyen Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu'na çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. Görüşme karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

(MG-RFK-Y)



18.08.2017 15:07:43 TSI

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