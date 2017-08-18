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Başkan Köşker'den Arapçeşme'de esnaf turu



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Cuma namazı sonrasında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cuma namazını Arapçeşme Camii'nde kılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e esnaf ziyaretlerinde mahalle muhtarı Remzi Kandaz ve Başkan Danışmanı Şakir Bitmez eşlik etti. Namaz sonrası cami cemaatiyle hasbihal eden Başkan Köşker daha sonra esnafları ziyaret etti. Gençlik Caddesi esnaflarını dükkanlarında ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Köşker, vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşlara çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Köşker, belediye hizmetlerine yönelik de Gebzeli hemşehrilerinin talep ve temennilerini de aldı. Başkan Köşker esnaf ziyaretinde vatandaşlarla ve esnaflarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(MG-RFK-Y)



18.08.2017 15:09:46 TSI

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