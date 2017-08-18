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Tokat Ticaret Borsası'ndan üyelerine 3 yeni laboratuvar hizmeti

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:08
Tokat Ticaret Borsası'ndan üyelerine 3 yeni laboratuvar hizmeti
Tokat Ticaret Borsası'ndan üyelerine 3 yeni laboratuvar hizmeti

(Fotoğraflı)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Tokat Ticaret Borsası üyelerinin laboratuvar ihtiyacını gidermeye yönelik olarak 3 kurumla protokol imzaladı. Protokoller kapsamında üyeler toprak ve ürün analizlerini yaptırarak tarımsal faaliyetlerini buna göre belirleyebilecek.
Tokat ve Amasya bölgelerinde faaliyet gösteren Tokat Ticaret Borsası, bölgedeki üyelerinin tamamının ihtiyaç duyduğu laboratuvar analiz hizmetlerinden faydalanabilmesi için 3 farklı kurumla protokol imzaladı. Üyelerinin toprak ve ürün analizlerini protokol yapılan bu 3 farklı kurumdan karşılayabileceğini söyleyen Tokat Ticaret Borsası Başkan Lütfi Bora, "Tokat'ta ve Amasya'nın bir bölümünde üyeleri olan bir kurumuz. Laboratuvar hizmetimizi de mümkün olduğunca yaygın tutabilmek maksadı ile birden fazla kurumla protokoller imzaladık. Böylece geniş bir coğrafyada yaygın olarak iş yapan üyelerimiz, kendilerine en yakın noktadaki laboratuvara giderek hizmet alabilecekler. Toprak analizleri için Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile karşılıklı olarak imzalarımızı attık. Yine ürün analizlerinde de üyelerimize hem Tokat içerisinden hem de Samsun'dan faydalanabilecek. Amasya'da bulunan üyelerimizin ise Samsun'da protokolünü imzaladığımız Samsun Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarını tercih edeceklerini düşünüyoruz. Tokat'taki üyelerimiz Zile Ticaret Borsası'na başvurarak ürün analizlerini yine imzalanan protokol kapsamında yaptırabilecekler. Çalışmamızın üyelerimize ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
(DEE-UY-Y-)

18.08.2017 15:10:51 TSI
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