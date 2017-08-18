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Bartın'ın kültürel mirası gün yüzüne çıkarılıyor



(Fotoğraflı)



Halil Tekin

BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Bartın il ve ilçelerini kapsayan arkeolojik yüzey araştırması çalışmalarına başlıyor.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Bartın ili ve ilçelerinin tamamını kapsayan arkeolojik çalışmalarla ilgili ön hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığından izinlerin alındığını belirten Çam, "Bartın İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması çalışmalarıyla başta Amasra ve Bartın il merkezi, Kozcağız, Ulus, Kurucaşile, Çakraz ve Arıt'ı kapsayan coğrafi bölgede gerçekleştirilecek. Batı Karadeniz'in kültür tarihinin aydınlatılmasına önemi bir katkı sağlayacak olan araştırmaların 5 yıl sürmesi planlanıyor" dedi.

Amasra'dan başlayacak olan çalışmaların bölgenin tarihine ışık tutacağını belirten Çam, "Bu yıl Amasra Kalesi ve ilçe sınırları içerisindeki kültür varlıkları tespit edilecek ve ilerleyen yıllarda yapılacak kazılarla Bartın İli ve Amasra'nın Turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlanacaktır. UNESCO Dünya Geçici Kültürel Mirası listesinde yer alması hedeflenen Amasra İlçesinde Arkeolojik Araştırmalara uzun yıllar sonra yeniden başlanacak bu bağlamda bilimsel çalışmalar yapılacaktır. Bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin ulusal ve uluslararası çapta bilimsel geçerliliği olan mecralarda yayınlanması sayesinde bugüne kadar Amasra tarihi ve arkeolojisi ile ilgili oluşan bilgi kirliliğinin de önüne geçilecektir" diye konuştu.

Çam, yapılacak arkeolojik çalışmaların Bartın ve bölge için önemine de değinerek "Varlığını M.Ö.8. yüzyıldan bu yana sürdüren ve Homeros Destanlarında isminden bahsedildiği kadim Paphlagonia kentinin Sesamos'tan Amastris'e ardından Fatih Sultan Mehmet'in gözüyle 'Çeşm-i Cihan' Amasra'ya kadar olan tarihi yolculuğunun kanıtlarının ortaya çıkarılması ve bu bulguların bilimsel kazılarla kanıtlanması, Amasra'nın hem Kültürel Miras listesine girmesine hem de Batı Karadeniz'in güzide turizm merkezi olmasına destek olacaktır. Üniversitemizin Arkeoloji Bölümü, Bartın'ın kadim dönemlerden günümüze kadar olan tarihi yüzünü ortaya çıkararak Batı Karadeniz'in en önemli Kültür Turizm merkezi haline gelmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Çam, ayrıca projeye katkı sağlayanlara teşekkürlerini de ileterek "Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması projesine ilk başvurduğumuz andan itibaren tüm olanaklarını seferber eden Bartın Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a, projenin hayata geçirilmesinde en önemli maddi manevi katkı sağlayan Bartın Valimiz Sayın Nusret Dirim'e, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, desteklerini esirgemeyen Bartın Belediyesi ve Amasra Belediyesine de sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

(RFK-Y)



18.08.2017 15:11:52 TSI

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