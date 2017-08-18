YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Serena Williams, Maria Sharapovalar Erzurum'da yetişecek

Serena Williams, Maria Sharapovalar Erzurum'da yetişecek



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya - Şahap Gürler

ERZURUM (İHA) - Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2012'de hayata geçirdiği Spor Toto Doğu Ligi'nde altıncı yıl heyecanı Erzurum'da başladı.

Spor Toto Doğu Ligi'nde altıncı yıl heyecanı 18-23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yaşanacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı tesislerinde düzenlenen şampiyonada takım müsabakalarının yanı sıra ilk kez ferdi müsabakaları da yapılacak.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplam 18 ilin yarışacağı Spor Toto Doğu Ligi'nde yaklaşık 400 sporcu mücadele verecek. Katılımcı sayısında altı yıl içerisinde yüzde 270'e varan bir artışın gözlemlendiği Spor Toto Doğu Ligi'nde bu sene Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van kulüplerinden tenisçiler boy gösterecek.

Tenisin merkezi haline gelen Erzurum'da Serena Williams, Maria Sharapova'ların yetişeceği belirtildi.

(AA-AA)



18.08.2017 15:12:41 TSI

NNNN

