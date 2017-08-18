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Gülnar Otogarında sona gelindi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - 2016 yılı Mart ayında temeli atılan Gülnar Otogarı'nda sona gelindi. Yüzde 95'i tamamlanan otogarın kısa süre içerisinde bitirilerek, Gülnar halkının hizmetine sunulması planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yürüttüğü çalışmaları, ilçelerde de yürütüyor. Gülnar ilçesi için önemli bir hizmet atağı olan ve yıllardır ihtiyaç duyulan otogar projesi çok kısa sürede tamamlanarak, Gülnar halkının hizmetine sunulacak. Yüzde 95'i tamamlanan projede peron giriş ve çıkışlar için beton dökülürken, şehirlerarası otobüslerin peron gösterge çizgileri çizildi. Boyama işlemlerinin ve iç dekorasyonun tamamlandığı otogarda son olarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapacak. Toplam bin 700 metre kare alanı kapsayacak olan çevre düzenleme çalışmaları kapsamında limoni servi, keçi sakalı, orman sarmaşığı, erguvan, gül, fıstık çamı, mezarlık servisi, grevilla çalısı, yayılıcı ardıç, yer örtücü bitki ve mevsimlik bitki dikimi ile yeşillendirilecek alanda çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Gülnar'ın çevre il, ilçelere ve ilçe merkezine uzak mahallelere ulaşım sağlaması bakımında oldukça önemli bir konuma sahip olan Gülnar Otogarı, 2017 yılı Eylül ayı içerisinde hizmete girecek. Devetaşı mevkiinde 6 bin 400 metre kare alan üzerine kurulu, 3 bin 700 metre kare inşaat alanına sahip Gülnar Otogarı, 8 şehirlerarası, 5 ilçe otobüsü peronu ve 15 sivil araç park alanı ile Gülnarlılara hizmet verecek.

Hacıpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kafadar, Gülnar'ın daha önce görmediği hizmetleri gördüğünü belirtti. Kafadar, "Ben öncelikle şu an yapımı tamamlanan ve hizmete açılacak olan otogar için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu Gülnar'ın bir eksiğiydi. İlçemize değer katacak bir proje. Gülnar bu otogar ile ilçe görünümünden çıkıp şehir görünümüne kavuşacak. Dışarıdan misafirlerimiz geldiğinde ilçeye değil de şehre gelmiş gibi düşünecekler. Bu da bizi mutlu edecek. Zaten Burhanettin Kocamaz Başkanımız göreve geldiği günden bu yana verdiği hizmetlerle yüzümüzü güldürdü. Önceden mahallelere 1 km asfalt yapıldığında sevinirdik. Ama şimdi mahallenin bir ucundan diğer ucuna, bağlantı yollarına komple asfalt yapılıyor. Gülnar'ın su sorununa çözüm bulmak için daha önceki başkanlar söz vermişti. Ama hiç biri sözünü tutmadı. Burhanettin Başkanımız Ilısu için çalışmalara başladı. Su sıkıntımız da kalmayacak. Burhanettin Kocamaz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden Gülnar sakinleri olarak çok memnun olduklarını belirten vatandaş Güven Deniz ise "Biz Gülnarlılar olarak otogarın eksikliğini yaşıyorduk. Dışarıdan gelen misafirlerimiz bunun eksikliğini yaşıyordu. Burhanettin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz hizmetlerden dolayı. Burhanettin Başkanımız bir yana dünya bir yana. Biz Gülnar halkı olarak Burhanettin Başkanımızdan çok memnunuz. Gülnar Gülnar olalı hizmete doyuyor. Başkanımızın yaptıkları yapacaklarının teminatı. Allah Burhanettin Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

(KRY-Y)



18.08.2017 15:15:48 TSI

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