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Bisiklet ile 80 günde 81 il gezecek



(Fotoğraflı)



Halil Tekin

BARTIN (İHA) - '80 Günde 81 İl' sloganı ile yola çıkan bisikletli gezgin Ahmet Süğlun, İzmir'den başladığı turun 11. gününde Bartın'a ulaştı.

Turuna ait tüm detayları Bisikletname adını verdiği Facebook sayfasında paylaşan gezgin, Bartın girişinde Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Süğlun Bartın'da geceyi geçirdikten sonra edindiği fikirlerini de sayfasında paylaştı. Bartın'ı Zonguldak sonrası terapi gibi bulduğunu ve çok sevdiğini belirten Süğlun, "Amasra için Mahmut Zeki abimi tekrar ziyaret etmek isterim. Çok içeride olduğu için gidemedim. Bartın 'slow city' olabilecek kapasitede şirin bir il. İnsanları da, trafikte birbirine olabildiğince saygılı. Kimsenin acelesi yok" dedi. Süğlun Bartın'ın ardından Kastamonu'ya gideceğini ve kalacak yer için desteğe ihtiyacı olduğunu da söyledi.

(RFK-Y)



18.08.2017 15:16:24 TSI

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