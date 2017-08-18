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Karacan, Rumeli Türkleri ile görüştü



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ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nu genel merkezde kabul etti.

Kendisinin de Makedonya'nın fahri konsolosluk görevinde bulunduğunu belirten Genel Başkan Yardımcısı Karacan, "Öncelikle göreve yeniden seçilen konfederasyon başkanımız ve yönetimine hayırlı olsun diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanlığı görevine gelmeden önce de Balkanlarla olan iletişimimiz sürekli aktif haldeydi. Balkanlar bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde birlikte hareket edersek daha sağlıklı ve süratli olacaktır" diye konuştu.

Konfederasyon Başkanı Hacıoğlu konuşmasında ise; "Şahsım ve yönetim kurulumla birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Biz otuz altı ilde faaliyet gösteren 9 Federasyon, 171 dernek ve şubeden oluşan Türkiye'nin en büyük STK'larından biriyiz. Temsil ettiğimiz camianın büyüklüğü ve ülkeler arası diyaloğun kuvvetlenmesi için hükümetimiz nezdinde sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyacağız ve büyük işler başaracağız" ifadelerine yer verdi.

(AS-Y)



18.08.2017 15:17:32 TSI

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