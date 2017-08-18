Van Büyükşehir Belediyespordan 2 transfer daha
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VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyespor, bir stoper ve bir kaleci transfer etti.
2. Lig hedefiyle yeni sezona hazırlanan Van Büyükşehir Belediyesporda transfer sürüyor. 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan takım, 2 yeni transfer gerçekleştirdi. Van takımı; Bayburtsporda futbol yaşantısını sürdüren stoper Sergen Yılmaz ve Diyarbekirsporun kalecilerinden Sefa Demirses'i transfer etti.
Konyaspor altyapısında yetişen Sergen Yılmaz, 2 yıllığına siyah kırmızılı ekibe imzayı attı. Van Büyükşehir Belediyesporun bir diğer transferi Diyarbekirsporun kalecilerinden Sefa Demirses oldu. Bolusporda futbola başlayan Demirses; Kemerspor, Boluspor, Derincespor, Etimesgut Belediye ve Diyarbekirsporda oynadı.
(MSA-Y)
18.08.2017 15:19:01 TSI
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