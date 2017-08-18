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Ailepark'ta köy yaşamından esintiler

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:17
Ailepark'ta köy yaşamından esintiler
Ailepark'ta köy yaşamından esintiler

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi'nin Sahil Ailepark'ta montajına başladığı, köy yaşamını simgeleyen heykeller, sahile görsel bir güzellik kazandırırken, vatandaşların da ilgisini çekiyor.
Heykellerin montaj çalışmalarını yerinde takip eden Alaplı Belediye Başkan Vekili Ramazan Akdeniz, köy yaşamını simgeleyen çift süren adam ve gözleme açıp ekmek yapan köylü kadınları heykellerinin sahildeki parka farklı bir görsel zenginlik kazandırdığını ifade ederek, "Bunun yanında, yeni yaptığımız çocuk oyun grubu parkını da çizgi film kahramanlarının heykelleriyle süslüyoruz. Amacımız, bu alanı her yönüyle çok güzel bir eğlenme, dinlenme ve spor alanı yapmak" dedi.
Vatandaşlarda yeni yapılan heykellerden oldukça memnun kaldı. Sahile gelen vatandaşlar, köy yaşantısından esintilerin yer aldığı heykeller ile fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
(EY-RFK-Y)

18.08.2017 15:20:16 TSI
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