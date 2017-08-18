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Şehit askerin 'Şehadet Belgesi' ailesine takdim edildi



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman tarafından Şehit Yakup Akdağ'ın ailesine Şehadet Belgesi ve Hizmet Anısı takdim edildi.

24 Temmuz'da Siirt'in Baykan ilçesinde seyir halindeki sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın Tokat merkezde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Toraman, şehit babası Zekeriya Hasan, annesi Gülizar, eşi Serap ve 6 yaşındaki oğlu Alptuğ Akdağ'a başsağlığı dileklerini ileterek, şehidin Şehadet Belgesi'ni takdim etti. Şehitlik mertebesinin öneminden bahseden Vali Toraman,"Şehit Yakup Akdağ'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Şehidimiz gidebileceği en yüksek mertebeye ulaşmıştır. Şehitlerimizin en kutsal emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Şehadet Belgesi takdimi programına İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da katıldı.

(DEE-UY-Y-)



18.08.2017 15:30:10 TSI

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