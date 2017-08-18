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Muş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde uyuşturucu madde satan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan bir şahıs ile 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Nakletmek, Satmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir. Eski Devlet Hastanesi civarında yapılan çalışmalarda bir şahsın üst aramasında yaklaşık ağırlığı 1 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca, ilimiz genelinde yapılan çalışmalar neticesinde ise bir şahıstan 2 parça halinde toplam 3 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirilmiş ve şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçundan işlem yapılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(NA-MSA-Y)



18.08.2017 15:34:13 TSI

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