YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkarili engelli genç kendi işini kurdu

Hakkarili engelli genç kendi işini kurdu



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkarili konuşma engelli Yunus Tekçe, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından desteklenen engelli ve eski hükümlü hibe desteğinden faydalanarak işini kurdu.

Konuşma engelli Yunus Tekçe, kendi işini kurmak için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurdu. 5 engelli ve hükümlü arasında Yunus Tekçe isimli gencinde projesi onaylandı. Yunus Tekçe isimli genç, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından verilen 30 bin TL hibe desteği kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde "Fernatik Phystation" adı altındaki iş yerini faaliyete geçirdi.

İş yerinin açılışını Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Tuncay Özdemir, Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Sicil Müdürü Kerime Duman yaptılar.

Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri, iş kurmak için kendilerine başvuran engelli ve eski hükümlüden şu ana kadar 5 kişinin projesinin desteklendiği belirttiler.

Yeni işine kavuşan Yunus Tekçe isimli konuşma engelli genç ise, işaret diliyle mutluluğunu dile getirerek, kendisine hibe imkanı sunan Hakkari Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

(FT-MSA-Y)



18.08.2017 15:44:20 TSI

NNNN

