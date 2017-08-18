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Okullarda yaz kursları devam ediyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Destekleme ve Yetiştirme Yaz Kursları, tatile rağmen eğitime ara vermeden tüm hızıyla devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim görmekte olan öğrencilerin eksik bilgilerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırarak bütünsel bir gelişim sunmak maksadıyla geçen eğitim-öğretim yılında uygulamaya koyduğu Destekleme ve Yetiştirme Kursları, bu yılda eğitime devam ediyor.

Erzurum'un ilçelerinde 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerine ve 12. Sınıf lise öğrencilerine ücretsiz kurslar veriliyor.

Ortaokul öğrencilerine Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İngilizce, Din Kültürü, Kuran-ı Kerim, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Müzik ve Arapça dersleri verilirken; Lise öğrencilerine ise Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tük Dili Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Dil Anlatımı ve Beden Eğitimi dersleri veriliyor.

Destekleme ve Yetiştirme Yaz Kursları, 3 Temmuz'da başlayıp 7 Eylül'de sona erecek. Kurslarda ders konuları, derslerin kazanımları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması şeklinde eğitim veriliyor.

(ERZ-AT-Y)



18.08.2017 15:47:36 TSI

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