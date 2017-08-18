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Şehit eşi:"Oğlum da şehit babası gibi asker olmak istiyor"

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:46
Şehit eşi:"Oğlum da şehit babası gibi asker olmak istiyor"
Şehit eşi:"Oğlum da şehit babası gibi asker olmak istiyor"

(Fotoğraflı)

Dursun Ekrem Er
TOKAT (İHA) - Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 2015 yılında şehit olan Musa Bayrak'ın Tokat'ta yaşayan eşi Ferda Bayrak, oğlunun da babası gibi asker olmak istediğini söyledi.
Vali Dr. Ömer Toraman'ın eşi Neşe Toraman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan'ın eşi Gülşen Arıkan ile birlikte Tokat merkezde şehit ailelerini ziyaret etti. 1990 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit olan Fazıl Ova ile 2015 yılında Ağrı Doğubeyazıt'ta şehit olan Musa Bayrak'ın ailelerini ziyaret etti. Musa Bayrak'a gerçekleşen ziyarette konuşan Ferda Bayrak, 7 yaşındaki oğlu Berkay için geçtiğimiz ay yaptıkları sünnet düğününde kendilerine makam aracı tahsis eden Vali Toraman'a teşekkür etti. Şehit eşi Ferda Bayrak, devletin kendilerine birçok imkan sunduğunu belirterek,"Devletin sıcaklığını her zaman yanımızda hissettik. Benim eşim ülkem için şehit oldu. Ben şehit eşiyim. Şehidimi temsil ediyorum. Onun için şehidime yaraşır bir şekilde dimdik ayakta durmaya çalışıyorum. Devletimiz de her zaman bizim yanımızda oluyor. Allah devletimizden razı olsun Oğlum da büyüyünce asker olmak istiyor. Onu zaman zaman Jandarma Alayı'na götürüp, askerleri görmesini istiyorum" dedi.
Neşe Toraman ise, böyle aileleri görmenin kendilerini çok mutlu olduğunu belirterek,"Ülkemize şehit verdiniz. Eksiğiniz var ama böyle sizleri huzurlu görünce bizler de çok mutlu oluyoruz. Bizler her zaman sizin yanınızdayız" şeklinde konuştu.
(DEE-UY-Y-)

18.08.2017 15:47:42 TSI
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