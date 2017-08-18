ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Toroslar'da kadınlar sağlık taramasından geçiriliyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:48
Toroslar'da kadınlar sağlık taramasından geçiriliyor
Toroslar'da kadınlar sağlık taramasından geçiriliyor
- Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna:
- "Erken teşhis hayat kurtarır"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi, Toroslar Kent Konseyi Kadın Meclisi ve KETEM işbirliğiyle kadınlara, kanserde erken teşhis için ücretsiz sağlık taraması yaptırıyor.
Toroslar Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla evlerinden alınan kadınlar, Halkkent Mahallesi'nde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) getirilerek, kanser taramasından geçiriliyor. Aynı zamanda uzman doktorlar eşliğinde KETEM araçlarıyla köyler gezilerek kadınlara hastalık hakkında uyarıcı bilgilendirme eğitimleri de veriliyor.
Hastalık hakkında bilgilendirme eğitimlerini veren ve kontrollerini yapan Toroslar Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi Hekimi Özlem Delibaş, kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin meme, rahim ve kolon kanseri olduğunu vurgulayarak, kanserde erken teşhisin tedavinin başarısı açısından önemli olduğunu söyledi.
KETEM'de meme, rahim ve kolon kanserlerinin taramasını ücretsiz yaptıklarına dikkat çeken Delibaş, böyle bir projeyi uyguladıkları ve kadınlara destek verdikleri için Toroslar Belediye Başkan Hamit Tuna'ya teşekkür ederek, "Meme kanseri 8 kadında bir görülen ve ölüme sebep olan bir kanser türüdür. Bayanların meme kanserinden korunması için erken evrede ve hatta meme kanseri olmadan önce erken teşhisin konularak tedavinin yapılması hayat kurtarıcıdır. Onun için bu taramaların önemi çok büyüktür. 40 yaşının üzerindeki bayanlarımıza 2 yıl da bir mamografi çekerek onların erken evrede taramalarını sağlıyoruz ve birçok hastayı da erken evrede yakalayıp ameliyatla, radyoterapi ve kemoterapi ile sağlığına kavuşturuyoruz" dedi.
Başkan Tuna; "Erken teşhis hayat kurtarır"
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise son günlerde özellikle kadınlarda göğüs kanseriyle ilgili bulguların artması nedeniyle Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa KETEM merkezi kurduklarının bilgisini vererek, toplum sağlığına büyük önem verdiklerini söyledi. Tuna, "Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Köyden kente tüm mahallelerimizden kadınlarımızı servislerle alıp bu merkezimize getirerek sağlık taramasından geçiriyoruz. Hedefimiz, KETEM'de kadınlarımızın iki yılda bir periyodik olarak sağlık kontrollerini yaptırmalarıdır. Erken teşhis hayat kurtarır düşüncesi ile tüm vatandaşlarımızı KETEM'e bekliyoruz" diye konuştu.
(HSK-Y)

18.08.2017 15:50:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kocamaz: &quot;Vatandaşa, 'Proje, AK Parti ve CHP'nin engellemesiyle reddedilmiştir' deriz&quot;
YEREL

KOCAMAZ: "VATANDAŞA, 'PROJE, AK PARTİ VE CHP'NİN ENGELLEMESİYLE REDDEDİLMİŞTİR' DERİZ"
Gülnar Otogarında sona gelindi
YEREL

GÜLNAR OTOGARINDA SONA GELİNDİ
Gençler üretimle tanıştı
YEREL

GENÇLER ÜRETİMLE TANIŞTI
Öğretmenlere kişisel gelişim eğitimi
YEREL

ÖĞRETMENLERE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ
MEÜ'nün genç gitaristleri Romanya'dan ödüllerle döndü
YEREL

MEÜ'NÜN GENÇ GİTARİSTLERİ ROMANYA'DAN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ
Toroslar'ın Bocce Takımı, Türkiye'yi Avrupa ve dünyada temsil edecek
YEREL

TOROSLAR'IN BOCCE TAKIMI, TÜRKİYE'Yİ AVRUPA VE DÜNYADA TEMSİL EDECEK
MESKİ'den Tarsus'taki kanalizasyon sorunu açıklaması
YEREL

MESKİ'DEN TARSUS'TAKİ KANALİZASYON SORUNU AÇIKLAMASI
Akdeniz Belediyesi, çöp konteynerlerini yeniliyor
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ, ÇÖP KONTEYNERLERİNİ YENİLİYOR
Usta gazeteci anjiyo oldu
YEREL

USTA GAZETECİ ANJİYO OLDU
Baro Başkanı Er, Milli Eğitim müdürü Koca ile bir araya geldi
YEREL

BARO BAŞKANI ER, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA İLE BİR ARAYA GELDİ
Baro Başkanı Er, Milli Eğitim müdürü Koca ile bir araya geldi
YEREL

BARO BAŞKANI ER, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA İLE BİR ARAYA GELDİ
Çocuklara sosyal uyum eğitimi
YEREL

ÇOCUKLARA SOSYAL UYUM EĞİTİMİ
Yağdalıların 84 yıllık yol özlemi sona erdi
YEREL

YAĞDALILARIN 84 YILLIK YOL ÖZLEMİ SONA ERDİ
Vali Su; &quot;Hep birlikte Mersin için bir sinerji oluşturabiliriz&quot;
YEREL

VALİ SU; "HEP BİRLİKTE MERSİN İÇİN BİR SİNERJİ OLUŞTURABİLİRİZ"
Büyükşehir Belediyesi personeline arşiv eğitimi verildi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİNE ARŞİV EĞİTİMİ VERİLDİ
(Özel Haber) Dinçer: &quot;Sadece yapılandırma çözüm değil. Kalıcı tedbirler lazım&quot;
YEREL

(ÖZEL HABER) DİNÇER: "SADECE YAPILANDIRMA ÇÖZÜM DEĞİL. KALICI TEDBİRLER LAZIM"
Toroslar EDAŞ yetkilileri, Mersin'deki muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

TOROSLAR EDAŞ YETKİLİLERİ, MERSİN'DEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Milli sporculardan Güneş'e ziyaret
YEREL

MİLLİ SPORCULARDAN GÜNEŞ'E ZİYARET
Başkan Tuna: &quot;Deprem öldürmez, bina öldürür&quot;
YEREL

BAŞKAN TUNA: "DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR"
Mersin'de camilere bayram temizliği
YEREL

MERSİN'DE CAMİLERE BAYRAM TEMİZLİĞİ