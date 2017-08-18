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Toroslar'da kadınlar sağlık taramasından geçiriliyor

- Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna:

- "Erken teşhis hayat kurtarır"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi, Toroslar Kent Konseyi Kadın Meclisi ve KETEM işbirliğiyle kadınlara, kanserde erken teşhis için ücretsiz sağlık taraması yaptırıyor.

Toroslar Belediyesi'nin tahsis ettiği araçlarla evlerinden alınan kadınlar, Halkkent Mahallesi'nde bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) getirilerek, kanser taramasından geçiriliyor. Aynı zamanda uzman doktorlar eşliğinde KETEM araçlarıyla köyler gezilerek kadınlara hastalık hakkında uyarıcı bilgilendirme eğitimleri de veriliyor.

Hastalık hakkında bilgilendirme eğitimlerini veren ve kontrollerini yapan Toroslar Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi Hekimi Özlem Delibaş, kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin meme, rahim ve kolon kanseri olduğunu vurgulayarak, kanserde erken teşhisin tedavinin başarısı açısından önemli olduğunu söyledi.

KETEM'de meme, rahim ve kolon kanserlerinin taramasını ücretsiz yaptıklarına dikkat çeken Delibaş, böyle bir projeyi uyguladıkları ve kadınlara destek verdikleri için Toroslar Belediye Başkan Hamit Tuna'ya teşekkür ederek, "Meme kanseri 8 kadında bir görülen ve ölüme sebep olan bir kanser türüdür. Bayanların meme kanserinden korunması için erken evrede ve hatta meme kanseri olmadan önce erken teşhisin konularak tedavinin yapılması hayat kurtarıcıdır. Onun için bu taramaların önemi çok büyüktür. 40 yaşının üzerindeki bayanlarımıza 2 yıl da bir mamografi çekerek onların erken evrede taramalarını sağlıyoruz ve birçok hastayı da erken evrede yakalayıp ameliyatla, radyoterapi ve kemoterapi ile sağlığına kavuşturuyoruz" dedi.

Başkan Tuna; "Erken teşhis hayat kurtarır"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise son günlerde özellikle kadınlarda göğüs kanseriyle ilgili bulguların artması nedeniyle Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa KETEM merkezi kurduklarının bilgisini vererek, toplum sağlığına büyük önem verdiklerini söyledi. Tuna, "Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Köyden kente tüm mahallelerimizden kadınlarımızı servislerle alıp bu merkezimize getirerek sağlık taramasından geçiriyoruz. Hedefimiz, KETEM'de kadınlarımızın iki yılda bir periyodik olarak sağlık kontrollerini yaptırmalarıdır. Erken teşhis hayat kurtarır düşüncesi ile tüm vatandaşlarımızı KETEM'e bekliyoruz" diye konuştu.

(HSK-Y)



18.08.2017 15:50:54 TSI

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