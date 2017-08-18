YEREL HABERLER / MARDİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mardin'de uçuşlar da rekor

Mardin'de uçuşlar da rekor



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Temmuz ayında Mardin Havalimanında iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artış göstererek, yolcu sayısı 62 bin 226'kişiye ulaşırken uçak seferleri 372'ye çıktı.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2017 yılı temmuz ayında Mardin Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yıla göre yüzde 23 artışla 62 bin 226 oldu. 2017 Temmuz ayında Mardin Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 372'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 28 artışla 623 ton olarak gerçekleşti. Temmuz sonu gerçekleşmelerine göre Mardin Havalimanından, 373 bin 29 kişi yolculuk hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 2 bin 347 sefer ve yük (kargo+posta+bagaj) trafiği 3 bin305 tona ulaştı.

(BS-MP-Y)



18.08.2017 15:51:40 TSI

NNNN

