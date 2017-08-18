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Başkan Altay, Cuma Buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi

18 Ağustos 2017 Cuma, 15:53
Başkan Altay, Cuma Buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi
Başkan Altay, Cuma Buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Bedir Mahallesi'inde vatandaşlarla bir araya geldi.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın gelenek haline getirdiği Cuma Buluşmaları devam ediyor. Her hafta farklı bir camide gerçekleşen Cuma buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerileri alınıyor, vatandaşlar yönetime katılıyor. Bu kapsamda Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Bedir Mahallesi oldu. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uhud Camisi'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Altay'a, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.
Selçuklu halkına belediye hizmetlerini her alanında en iyi şekilde sunmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Altay, "Selçuklu' da belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gelenekselleşen Cuma Buluşmaları ile gücümüzü aldığımız hemşerilerimizle, Selçuklu'nun geleceği için hasbihal ediyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin yerinde anlatılmasına katkı sağlıyor" dedi.
Konya'da hafta sonu iki büyük yatırımın temel atma töreninin yapılacağını ifade eden Başkan Altay,"19 Ağustos Cumartesi Günü saat 17:00'de Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle Kayacık Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Lojistik Merkezi temel atması gerçekleştirilecek. Selçuklu'ya yapılacak ve ülkemizin ve Konya'nın ekonomik büyümesine büyük katkı sağlayacak bu değerli yatırımların temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.
(AH-Y)

18.08.2017 15:56:26 TSI
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