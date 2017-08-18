YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gediz'de canlı hayvan pazarı hizmet vermeye başladı

Gediz'de canlı hayvan pazarı hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Recep Baysal

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, canlı hayvan pazarı hizmet vermeye başladı.

Gediz Mesleki Eğitim Merkezi üst kısmında bulunan 8 Bin metrekarelik alanda bin600 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen modern canlı hayvan pazarı hizmet vermeye başladı.

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı ve Belediye Meclis Üyeleri, kurbanlık hayvan kabulüne başlayan modern canlı hayvan pazarına giderek gelen esnaflarla ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurban Bayramı öncesi hizmete açılan modern canlı hayvan pazarı hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, "Toplam 8 bin metrekare alana kurulan, 160 büyükbaş, 640 küçükbaş hayvan kapasiteli modern hayvan pazarının Gediz'e ve ülke ekonomisine ciddi manada katkısı olacak. bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan modern hayvan pazarı içinde, sosyal tesisler, idari bina, 32 adet küçükbaş padok, 20 adet büyükbaş padok, otapark ve çevre düzenlemesi içinde Modern Hayvan pazarı tüm halkımıza ve hayvan satışı yapan esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hizmete açılan canlı hayvan pazarı ile birlikte salgın hayvan hastalıklarının yayılımının önüne geçileceğini belirten Başkan Saraoğlu, "Hayvanlar kötü ve olumsuz şartlardan arındırılacak. Sağlanan bu modern ortamlarla hayvan refahı ön planda tutularak büyük ve küçükbaş hayvanların satışları sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilecek. Böylelikle sadece Gediz'in değil bölge hayvancılığının gelişimi sağlanacak ve Gediz modern yöntemler ışığında hayvancılıkta cazibe merkezi olmaya devam edecektir" diye konuştu.(RB-EFE)



18.08.2017 15:58:15 TSI

NNNN

