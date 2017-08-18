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Ağırnas ile Barsama birbirine bağlayan 5 KM'lik yol tamamlandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas ile Barsama bölgelerini birbirine bağlayan, 5 km uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki yolun tamamlandığını söyledi.

Ağırnas ile Barsama arasında yer alan yolun açılış törenine; Melikgazi Kaymakam Vekili Ali Candan, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda bölge halkı iştirak etti.

Yol kot farkı çalışmasının tamamlanması sonrası yol genişletme ve alt yapı çalışmasına başlanıldığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu yolda arazi şartları gereği alt zemin malzemesi olarak 7000 ton PMD olarak nitelendirilen MEKANİK TEMEL MALZEMESİ kullanıldığını kaydetti.

Ağırnas- Barsama arasındaki bu yolun asfaltlanması ile bugün açılışı yapıldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Ağırnas bizim için bir mahalle değil aynı zamanda tarih, kültür ile akla gelen bir semttir. Daha doğrusu burası KOCA MİMAR SİNAN'IN MAHALLESİDİR. Ağırnas yer altı şehirleri, Mimar Sinan müzesi ve doğal yapısı ile kültür evleri ile turizme açık bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle en alternatif ulaşıma ihtiyacı vardı. Biz de AĞIRNAS-BARSAMA arası yolu açarak geleceğe yatırım yaptık. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

(AÖ-Y)



18.08.2017 15:59:43 TSI

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