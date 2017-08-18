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Tepebaşı'nın gençlik kampı başlıyor



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Gönüllülük ve Proje Kampı' başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen eğitim kampı 5 gün sürecek. 'Gençlik Gönüllülük ve Proje Eğitim Kampı' adıyla düzenlenen etkinlik, katılımcıların sivil toplum alanında gönüllülük esaslı çalışmalarını kolaylaştırmak, gençlik çalışmaları alanında farkındalık kazanmalarını ve bölgesel işbirlikleri geliştirmelerini sağlamak gibi amaçlar taşıyor.

Büyük ilgi gören ve 470'in üzerinde başvuru alan Seyitgazi Santral Park'ta gerçekleşecek 'Gençlik Gönüllülük ve Proje Eğitim Kampı'nda' 24 ulusal katılımcı ve 6 Gençlik Merkezi eğitmeni yer alacak. Kampa katılan gençler, yapılan ankete göre çeşitli kriterler gözetilerek seçilirken, kamp süresince eğitmenler, bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen gençlere tecrübelerini yaygın eğitim ile aktaracak.

'Gençlik Gönüllülük ve Proje Eğitim Kampı' hakkında bilgi veren Gençlik Merkezleri yetkileri, söz konusu etkinlik ile katılımcı gençlerin akran ve yaygın eğitimin bir araç olarak kullanılmasının sağlanması, toplumdaki mevcut kaynaklarla ilgili farkındalığının artırılması, gençlik alanında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi gibi hedefler konulduğunu belirtti.

(AS-Y)



18.08.2017 16:02:30 TSI

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